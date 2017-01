Las Federación Española presenta sus nuevas equipaciones hasta 2020

La Federación Española de Hockey Hierba ha presentado hoy en Zaragoza las nuevas equipaciones que lucirá hasta el año 2020, de la marca aragonesa Mercury.

La firma del acuerdo tuvo lugar el pasado 1 de diciembre en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, coincidiendo con la concentración de la selección absoluta masculina y hoy se han presentado.

En la rueda de prensa han estado presentes el presidente de la Federación Española de Hockey Hierba, Santiago Deó, así como dirigentes de Mercury encabezados por su presidente, Carlos Lainez.

La empresa Mercury vestirá desde la selección sub-16 hasta las absolutas. Las equipaciones constan de una línea de paseo y entrenamiento y dos de juego. Estas tienen los colores habituales, rojo en camiseta, con el cuello en amarillo, y pantalón para la equipación como local y blanca para los encuentros de visitante, según se ha explicado en rueda de prensa.

Además del escudo de la Federación Española de Hockey Hierba, del logotipo de la marca y de la publicidad las camisetas llevarán en una de las mangas el lema "unoentrecienmil.org", ONG cuyos beneficios se destinan a la lucha contra le leucemia infantil y de la que es embajadora Penélope Cruz.

Esta nueva equipación está diseñada con un corte "medium fit", ajustado, en tejido "interlock" con acabado "vapordraw" que traslada la humedad desde la piel hasta la superficie de la prenda donde se evapora dejando el cuerpo seco.

Como modelos de las nuevas equipaciones han ejercido los internacionales españoles Andrés Mir y Begoña García, ambos aragoneses, que han coincidido en que supone un orgullo vestir la camiseta de la selección española y que ésta haya sido fabricada por una empresa aragonesa.

Begoña García ha indicado también que después de la participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro ha tenido tres o cuatro meses más de descanso y ahora, en enero, ya ha comenzado a entrenar "a tope".

La jugadora del Complutense ha explicado que el próximo reto del combinado nacional es la disputa de la Ronda 2 en Valencia.

"Nos vamos el lunes y si nos clasificamos, que deberíamos, en verano tendríamos la Ronda 3 en Bélgica y en agosto el Europeo en Amsterdam", ha añadido.

La jugadora zaragozana ha explicado que le gustaría jugar un año fuera de España, especialmente en Holanda "que es la mejor liga del mundo", aunque ha matizado que aún no lo tiene decidido.

Mirando más lejos en el futuro el objetivo de Begoña García es disputar los Juegos Olímpicos de Tokio y mejorar la clasificación de Río, "incluso intentar luchar por las medallas".

Para Andrés Mir el objetivo en la cita olímpica sería conseguir "unas semifinales".

Tras Río el jugador aragonés ha estuvo lesionado y se tuvo que operar, por lo que actualmente está recuperándose, aunque eso no le va a impedir viajar mañana a Málaga con sus compañeros de selección ya que empiezan una "nueva era" y una nueva concentración.

El objetivo más cercano de la selección absoluta masculina es clasificarse para el Mundial de la India, que se disputa el año que viene, y más próximo el Europeo en verano en Amsterdam.

"Va a ser una cita inmejorable porque Amsterdam es ciudad del hockey mundial y están preparando un gran estadio para que sea un gran torneo", ha resaltado.

Con su equipo, el Club de Campo madrileño, las miras estarán puestas en "intentar ganar una liga, que hace como 40 ó 50 años que no lo consigue" y, a nivel personal, "tenga la edad que tenga me planteo crecer y el objetivo es llegar a Tokio de la mejor manera posible".