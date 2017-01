Severa derrota del Sferic en Vilanova i la Geltrú

El equipo femenino del Sferic dejó escapar en Vilanova i la Geltrú una excelente oportunidad para asegurarse de forma definitiva su participación en la próxima edición de la Copa de la Reina de hockey patines, que se disputará en la localidad de Lloret de Mar. Este sábado a las ocho de la noche, las egarenses recibirán al Voltregà, el segundo clasificado. Pese a perder, tienen muchas opciones de acabar entre las ocho primeras y clasificarse para la competición copera por tercera temporada consecutiva.

Mal partido

En la localidad suburense, el conjunto de La Maurina no jugó un buen partido, pese a ir bastante mejor clasificado que su rival. Las egarenses no tuvieron su día y desperdiciaron numerosas oportunidades de gol en ataque. Por contra, en defensa se mostraron muy poco sólidas ante el equipo de la ex jugadora del Sferic Regina Flix.

Las anfitrionas salieron muy fuertes y en los cinco primeros minutos consiguieron batir por dos veces a la portera terrassense, Noelia de la Peña. Helena de Sivatte primero y Vinyet Flix después dejaaron el marcador en un 2-0 que el Covesa Sferic sería ya incapaz de remontar. Las egarenses estiraron sus líneas en busca de recortaar distancias, pero se descubrieron atrás y a tres minutos para llegar al descanso, Maria Figuerola dejó el partido sentenciado. El segundo tiempo sobró. A los dos minutos, la propia Figuerola firmó el 4-0.

CP VILANOVA 4

COVESA SFERIC 0

CP VILANOVA Caterina Ortega, Maria Figuerola, Maria Córdoba, Regina Flix, Paola Pascual, Vinyet Flix, Helena de Sivatte y Maria Briva.

COVESA SFERIC. Noelia de la Peña, Sílvia Ferrer, Pancha Puertas, Maria Igualada, Carla Crespo, Laia Paredes, Erika Ghrirardello y Andrea López.

Árbitros. Manel Blat y Albert Rofes.

Goles. 1-0, minuto 3, Helena de Sivatte; 2-0, minuto 5, Vinyet Flix; 3-0, minuto 17, Maria Figuerola; 4-0, minuto 22, Maria Figuerola.