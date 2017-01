"Hacer un buen tiempo con este viento era una utopía"

Carles Castillejo, ganador por segundo año consecutivo de la Mitja Marató de Terrassa, habló de la dureza de la prueba y de las sensaciones vividas. "El objetivo era ganar por encima del tiempo. Lo del récord era una utopia por el viento, pero ha sido peor de lo previsto porque daba el viento en contra durante toda la carrera. Además, el ritmo ha sido muy lento de inicio. Creo que se han acostumbrado a que siempre tire yo y como no lo he hecho el ritmo ha sido menor. La carrera se me ha hecho larga, después de escaparme ha sido una lucha contra mí y contra el viento." El ganador señaló que no había tenido buenas sensaciones en ningún momento. "Hay días malos y este no ha sido de los mejores. Lo bueno es tener un día malo y ganar."

Castillejo admitió que esperaba estar por debajo de la marca final. "Con un inicio tan lento he preferido hacer un cambio pronto y controlar. Pero incluso la Rambla se me ha hecho larga. En algún momento tenía ganas de pararme."

Jaume Leiva, tercer clasificado, admitió haber vivido una jornada especial. "Aún estoy temblando. El ambiente ha sido brutal", confesó en la línea de meta. "El viento nos ha hecho sufrir mucho. Ha sido muy duro todo el recorrido. He querido tirar porque era en Terrassa y la gente me anima y si he acabado es por esa gente y porque estaba en mi ciudad. He sufrido como nunca en 17 años. No estoy al nivel de hace cuatro años, pero sigo entrenando para conseguirlo." Leiva añadió que lo mejor del día había sido correr sin molestias físicas y el apoyo de los terrassenses. "Si hubiese sido en otro sitio hubiese bajado el ritmo. He pasado nervios en algún momento y me la he jugado porque quería subir al podio."

Janet Becerra, ganadora femenina, hizo un análisis parecido. "No estoy en forma y el recorrido y el viento han puesto muchos problemas. Pero por fortuna he conseguido la victoria. El viento te tiraba hacia atrás."

David Otero, presidente de la AE Mitja Marató, hizo una valoración positiva de esta edición. "Lo que valoro es la participación, la alegría que se ha vivido. Hemos cubierto todos los objetivos", dijo. "En el aspecto deportivo, la carrera ha sido muy buena. Hubiese firmado este podio. Traer a dos figuras mundiales como Martín Fiz y Abel Antón ha dado un valor añadido a la prueba."

Otero insistió en los hechos diferenciales de la Mitja. "Solidaridad, compañerismo, alegría, es lo que hay que promocionar. No hay que mirar sólo el aspecto deportivo. La Mitja es algo fantástico que se está convirtiendo en un acontecimiento social. Esto es como un espectáculo y el próximo año vamos a introducir más manifestaciones musicales, artísticas. Y queremos traer a los mejores atletas que nos deje la Federación Española de Atletismo."