Jaume Leiva: "El podio estará muy caro"

Tras algunos años sin participar por desavenencias con la orgnización, el atleta egarense Jaume Leiva volverá a correr en la Mitja Marató de Terrassa. Campeón de España de media maratón en 2012 y bronce en el año siguiente, una grave lesión de cadera en 2013 apartó al corredor terrassense del atletismo pero, después de más de dos años de baja, ha vuelto a correr.

¿Qué sensaciones tiene al volver a competir de nuevo en la Mitja Marató de Terrassa?

Supone volver a correr en casa, donde me inicié en el atletismo y volver a demostrar que sigo en un buen estado corriendo ante la gente que me sigue, como los de I Run With Leiva y mi familia. Siempre que corro en Terrassa es especial y siempre he logrado buenos resultados. Espero que siga siendo así.

Después de unos años sin competir, desde 2011, por desavenencias con la organización, vuelve a participar. ¿Ha quedado todo resuelto entre las dos partes?

Algunos años no pude venir por incompatibilidad de calendario y porque entonces priorizaba otras carreras como la Mitja de Granollers, y hubo tres o cuatro años que no vine a correr por diferencias con la organización y, por suerte, ahora lo vemos todos con otra perspectiva. Todo ha quedado de lado y todos estamos en el mismo camino, y lo que me gusta es competir aquí y siempre he llevado el nombre de Terrassa allí dónde he participado.

Este año se cumplen 18 ediciones de la Mitja. No está mal, ¿no?

Sí. A nivel popular a la gente le gusta participar por el ambiente, y la organización es muy buena y quiero destacar que hay un grupo de voluntarios sensacional que han hecho grande esta prueba, junto a otros aspectos.

¿El trazado cree que le puede ir bien a sus características?

Para mí es de las medias más duras que existen y de las más exigentes de las que he corrido durante estos años desde que debuté aquí en 2007. En Terrassa no hay ninguna calle que sea más de dos kilómetros plana y esto puede ser un handicap para el atleta que quiere hacer buenas marcas. Es un circuito con muchos toboganes, pero a mi me gustan estos circuitos duros, aunque no sean muy buenos para conseguir marcas. Mi intención es repetir podio y estar entre los tres primeros. Conozco el circuito y las calles y me puede ir bien.

De los corredores que vienen, ¿cuáles son los que ve como favoritos?

Carles Castillejo, que ganó la pasada edición y batió el record de la prueba. Llega en un buen estado de forma y creo que será el máximo favorito para la victoria. También está Abdehharim El Jaafari, que ganó las dos anteriores ediciones, y Samir Ait Buichamane, ganador en 2012. Estos tres atletas están a un buen nivel, pero Castillejo está por delante. Se lo quiero poner difícil pero su nivel está muy alto. El podio estará muy caro. También puede aparecer una sorpresa, esto es lo bueno del atletismo. El que corre más es el que gana.

¿Espera una buena respuesta y que la gente vaya a seguir la carrera?

Espero que el día acompañe, que no haga viento y que no llueva. Parece que no hay previsión de lluvia. En Terrassa siempre hay gente animando, y las calles están muy llenas. Tal vez en las primeras ediciones se hablaba más de la Mitja las semanas antes, supongo que el boom del running hace que la gente se acostumbre al tema de correr. Pero espero que este año haya mucha gente en las calles.

Sufrió una grave lesión en la cadera y ha estado mucho tiempo sin competir. ¿Ya está recuperado?

Han sido dos años muy complicados pero, por suerte, ahora estoy bien. Después he tenido alguna lesión, no tan importante, y tal vez llego a la Mitja de Terrassa falto de kilómetros. Me hubiera gustado llegar mejor, pero una lesión en el gemelo me ha tenido parado, aunque por suerte estoy sin molestias y con ganas de que llegue el domingo.

¿Se ve con fuerzas para estar entre los mejores en la Mitja?

Espero que sí. Me hubiera gustado no tener que parar porque, a nuestro nivel, tantos días se notan mucho, pero estoy entrenando con continuidad y todo ha salido como estaba previsto. Espero que correr en casa me dé la fuerza y la motivación que suplan mis carencias.

Después de participar en la Mitja de Terrassa, ¿qué objetivos se ha marcado posteriormente?

Terrassa será como un test para ver sensaciones. Si todo sale bien, el gran objetivo será participar en la Marató de Barcelona, el mes de marzo. Es un poco arriesgado, ya que vengo de correr la de Valencia, y ha pasado poco tiempo entre una y otra, pero me veo con ganas y con fuerzas. Si todo va bien en Terrassa, me arriesgaría participando en la Mitja de Barcelona, en febrero, y después la Marató de Barcelona.

¿Piensa en mejorar su marca o lo ve complicado?

En Terrassa, si estoy cerca de una hora y seis minutos creo que estará muy bien. Si bajo de esta marca, creo que estaré en el podio. El objetivo en Barcelona es mejorar mi marca, dos horas y trece minutos, y la mínima para ir al Mundial de Londres de este año es precisamente bajar de este tiempo. Es una utopía, pero no es difícil.

Su vida personal ha cambiado mucho al ser padre. ¿Se ha planteado su futuro más inmediato?

Es cierto que ya no soy el niño que era cuando empecé. Tener un hijo te cambia mucho y quiero aprovechar el máximo de tiempo posible con él, lo que te quita tiempo para entrenar o para dormir. Me cuesta estar al mismo nivel pero las prioridades son las que son. Hace dos años, tras la lesión, me dijeron que no volvería a correr a un nivel alto y continúo haciéndolo. Sigo entrenando cada día y no quiero después tener que reprocharme que no he llegado por falta de entrenamiento. Cuando vea que el esfuerzo y la dedicación son muy grande para no mejorar marcas o no estar entre los mejores de España, tal vez me planteo retirarme. Pero espero tener fuerzas para estar al nivel tres o cuatro años más.