El CN Terrassa dejó escapar la victoria

El CN Terrassa dejó escapar su cuarta victoria consecutiva en un partido que dominó de principio a fin, pero en el cual le faltaron argumentos para cerrarlo. Los de Edu Sánchez volvieron a dejar las mismas buenas sensaciones que antes de la parada navideña, y fueron capaces de pasar por encima de un Mollet que fue más resolutivo al final. Cogió la primera ventaja del encuentro el Mollet (0-2), y a partir de ese momento no volvió a ponerse por delante en el electrónico hasta a falta de 17 segundos. Ahí, el Natació tuvo opción de forzar la prórroga o incluso ganar el encuentro, pero Monterrubio no encontró el acierto necesario más allá de la línea de 6,75. Antes, los egarenses firmaron 38 minutos de buen básquet que no resultaron suficientes.

Buenas sensaciones

Intenso en defensa y acertado en ataque, el Natació pudo haber sentenciado el encuentro en el tercer parcial, pero el Mollet no dejó abrir la brecha más allá de los diez puntos en ningún momento, algo que acabó siendo clave.

Al inicio del último parcial, el CN Terrassa tenía nueve puntos de ventaja, que poco a poco se fueron consumiendo. Las malas elecciones en el apartado ofensivo se combinaron con algún desajuste en defensa, que un equipo como el Mollet no perdonó. Esto, lastró cualquier posibilidad local y acabó sentenciando el encuentro. Así pues, el CN Terrassa sigue en la parte baja, con 5 victorias y 9 derrotas.

CN TERRASSA 66

CB MOLLET "B" 68

CN TERRASSA. Sociats (6), Adrian (9), Fitó (27), Santandreu (3) y Monterrubio (8), cinco inicial, Prat (3), Izquierdo (7), Martín, Costa (3) y Martínez.

CB MOLLET "B". Nuez (2), Marzo (8), Viñallonga (17), Tarifa (2) y Miguel (15), cinco inicial, Roqueta (6), Herrero, Llanguas (4), Trujillo (4), Comino (5), García (5) y Feliz.

Árbitros. Comolli y Rodríguez.

Parciales. 16-14, 41-33, descanso, 54-45, 66-68.