Raíllo suena como refuerzo en el Gavà

El delantero cordobés Manuel Raíllo es uno de los nombres sobre quien más se ha especulado en relación a una posible salida. En las últimas jornadas ha perdido su plaza en el once titular, pese a lo cual es el segundo máximo realizador del equipo con seis tantos. Raíllo ha sido relacionado con un presunto interés del Gavà, su anterior club y que quiere potenciar su plantilla de cara a la segunda vuelta. Raíllo ha manifestado que no dispone de ninguna propuesta del Gavà ni se plantea ahora mismo su salida del conjunto egarense. Su objetivo es recuperar el protagonismo y una plaza en el once titular. El delantero ha señalado que las únicas ofertas que ha recibido de categoría superior son de fuera de Catalunya y en sus planes no figura ahora marcharse. También ha sido objeto de interés por parte de clubs de Tercera.