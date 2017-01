No tiene planes de futuro definidos

12.01.2017 | 04:21

En relación a su futuro deportivo, David Pirri explica que no tiene nada definido. "De momento voy a ver fútbol y esperar. Tengo cosas en mente, hay gente que ha preguntado, me han llegado algunas ofertas pero si no las he aceptado es porque no me ilusionaban. Ahora hay que esperar a ver si surge un trabajo en el que me sienta...

SUSCRIPTOR