Marta Puig, "alma máter"

La gran "alma máter" del proyecto Hockey Plus es Marta Puig, la directora técnica del centro ocupacional de Fupar. Es socia del Club Egara y una de las primeras personas que siguió el camino marcado por Jordi Lobo, un jugador del FC Barcelona que dirigía una escuela de educación especial y decidió vincular el aspecto deportivo con el académico. "El gran valor de este proyecto es que los chicos puedan jugar en los mismos campos que sus ídolos, con las mismas normas y la misma ilusión. Hemos generado en ellos un fuerte sentimiento de pertenecer a un club y defender sus colores. Los clubs nos ceden sus instalaciones y nos ayudan en todo. Sin ellos y el BBVA, nuestro patrocinador, esta Liga de Hockey Plus no hubiera podido hacerse realidad", explica. La competición está formada por diez equipos pertenecientes a ocho clubs (el Atlètic Heura y el FC Barcelona Paideia tienen dos conjuntos en competición). Además de Atlètic Heura, Egara Fupar y CD Terrassa Prodis, los otros clubs participantes son FC Barcelona Paideia, RC Polo, Catalonia, Iluro y Júnior Grup Catalonia. Está previsto que próximamente entre en competición un cuarto equipo egarense, el Línia 22, que colaborará con la Escola Fàtima. El Castelldefels lo hará con el centro Caviga de Viladecans.