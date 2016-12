Dos equipos del Natació, en la Be Water My Friend Cup

Los equipos juveniles masculino y femenino del CN Terrassa disputarán entre el martes y el jueves la Be Water My Friend Cup, un torneo formativo que tendrá lugar en Lloret de Mar. Los chicos, entrenados por Edu Vera, se medirán al Murcia, el Ogaki japonés, el Mediterráneo Taranto italiano y el CN Molins de Rei. Las chicas, dirigidas por el entrenador Xavi Pérez, tendrán como rivales en la primera fase al Szentesi húngaro, el Leioa vasco y el CN Rubí.