Valioso punto para el CD Terrassa en Donosti

Dos goles de penalti-córner de Clara Ycart, el último a falta de dos minutos, permitieron al CD Terrassa sumar una valiosa victoria en el campo de la Real Sociedad.

REAL SOCIEDAD 2

CD TERRASSA 2

REAL SOCIEDAD. M. Helguera, M. Altuna, M. Azkoaga, A. Belzunegi, V. González, O. Goñi, P. Maraña, E. Pacella, I. Sánchez, M. Tellería y A. Ergüin, equipo inicial, C. Martín, A. Segurola, M. Goena, M. Uranga y G. Goenaga.

CD TERRASSA. A. Molina, J. Pons, C. Pineda, M. Folch, A. Ycart, J. Strappato, C. Ycart, M. Bosque, C. Escorihuela, M. Monroig y L. Bruguera, equipo inicial, M. Gibert, A. Olave, L. Vancells, A. Villoro y A. Colomer.

Árbitros. C. Garde y R. Mena.

Goles. 0-1, minuto 19, Clara Ycart, de penalti-córner; 1-1, minuto 39, Patricia Maraña, de penalti-córner; 2-1, minuto 57, Patricia Maraña, de penalti-córner; 2-2, minuto 68, Clara Ycart.