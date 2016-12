El Atlètic cae en Getxo y cierra la primera vuelta penúltimo

El Atlètic Terrassa necesitaba ganar en el campo del Jolaseta para escalar posiciones y también para clasificarse para la Copa de la Reina, que se celebrará en Sant Cugat del Vallès el próximo mes de marzo. El conjunto que prepara Andreu Enrich, sin embargo, perdió por la mínima (3-2) en Getxo y no consiguió ni una cosa ni la otra. Las de Can Salas han cerrado la primera vuelta del campeonato liguero en una decepcionante penúltima posición, con un balance de una sola victoria, un empate y siete derrotas.

En tierras vizcaínas comenzaron encajando un gol en el primer cuarto, pero le dieron la vuelta al marcador gracias a los tantos de Cristina Escudé y Gemma Beltrán. Pero el Jolaseta reaccionó y anotó otros dos tantos en el arranque del cuarto período de juego.

JOLASETA 3

ATLÈTIC 2

JOLASETA. M. L. de Eguílaz, L. Aller, R. Gandarias, M. García, Almudena Lecanda, Alejandra Lecanda, M. Martínez, S. Viarengo, R. Ybarra, C. Zabala y P. Peña, equipo inicial, L. Amann, Y. Guillén, A. Hasselstrom, R. Lapeyra, y S. Villanueva.

ATLÈTIC. P. Carrizo, M. Barba, V. Figueras, G. Tarrés, C. Badia, Q. Figueras, C. Escudé, R. del Luján, L. Salat, G. Beltrán y A. Barba, equipo inicial, C. Parera, M. Ycart, J. Lluch y M. Llobet.

Árbitros. Ginés Priede y Benjamín Díaz. Mostraron tarjetas verdes a la jugadora local Paula Peña y a la visitante Romina del Luján. Amarilla a la visitante Romina del Luján.

Goles. 1-0, minuto 8, Maialen García; 1-1, minuto 28, Cristina Escudé, de penalti-córner; 1-2, minuto 44, Gemma Beltrán; 2-2, minuto 55, Agustina Hasselstrom, de penalti-córner; 3-2, minuto 58, Sofia Viarengo.