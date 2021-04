Terrassa celebra Sant Jordi al carrer

22.04.2021 | 12:39

Avui, demà i dissabte, 38 botigues de llibres, roses i editorials instal·laran una parada al carrer, davant de l'establiment. Al final no hi haurà parades al Parc de Sant Jordi perquè no hi hagut poca demanda dels establiments.

Cada any, per la Diada de Sant Jordi, els carrers de la ciutat s'omplien de parades de roses i llibres, en una jornada cívica i multitudinària. Enguany, a causa de la crisisanitària, aquesta celebració s'ha hagut de redissenyar i adaptar-la a les mesures,disposades al Pla de la Diada de Sant Jordi 2021 publicat pel PROCICAT, per tal de garantir la seguretat i la salut de la ciutadania. Tot i això, demà divendres als carrers de la ciutat hi haurà 38 parades de llibres i roses, situades a les portes dels establiments de la ciutat tal com recomanen les directrius marcades, o en altres espais més amplis, on es garanteixi la circulació de persones, amb distància i

seguretat.

Des de l'Ajuntament, aquest any, s'han autoritzat un total de 19 parades de floristeries a les portes dels establiments o en altres espais, així com 19 a llibreries,papereries o editorials. La situació d'excepcionalitat provocada per la Covid-19 ha restringit la possiblitat d'install·lar paradesal carrer a només llibretes/eres, editorials i floristes amb llicència d'activitat i domicili social a Terrassa.

Les restriccions i recomanacions davant d'una diada que tradicionalment congregava moltes persones al carrer, ha estat el motiu pels que l'Ajuntament de Terrassa, a més, a obert aquests permisos d'instal·lar-se a les portes dels establiments a més dies d'aquesta setmana, no només al dia 23 d'abril. Així, tant des d'avui dia 22, com el 23 i el 24 d'abril, els establiments que així ho han sol·licitat, podran disposar de

parada de venda al carrer, amb l'objectiu d'esglaonar les vendes i, alhora, evitar aglomeracions de persones. Des de l'Ajuntament, a més, s'ha volgut donar suport a aquests establiments, que tenen en aquesta Diada un dels dies de més venda de l'any, i els ha inclòs en la campanya de Sant Jordi d'enguany, amb un mapa de les ubicacions de les seves parades, a través de les Xarxes Socials. A més, també es podran consultar al web https://botiguesobertes.terrassa.cat/.

Amb l'objectiu de poder celebrar una Diada el més tradicional possible, des de l'Ajuntament es va impulsar la setmana passada la possibilitat d'organitzar una Fira-Mercat, ubicada al Parc de Sant Jordi. Aquesta opció, pensada com un espai perimetrat, amb fluxes d'entrada i sortida, i control d'aforament, finalment no se celebrarà per l'escassa demanda rebuda per instal·lar-se en aquest espai. Així, es manté la possibilitat d'ubicar les parades a les portes dels establiments, o en espais amplis i ventilats propers a aquests, si ja s'havia fet la sol·licitud corresponent.



Tot i la situació sanitària, aquest 2021, des de l'Ajuntament de Terrassa, a través de diferents àrees i serveis municipals, així com dels propis establiments de la ciutat,s'ha treballat per organitzar un programa d'activitats per celebrar la Diada de Sant Jordi. Aquestes, que es poden consultar a http://www.terrassa.cat/sant-jord