Marian Barahona presenta nou disc a la Jazz Cava

Redacció

22.04.2021 | 04:00

Diuen que la música cura l'ànima. Doncs, la Nova Jazz Cava ofereix des d'avui i fins al diumenge un seguit de propostes per gaudir de tots els estils. De la programació cal destacar el concert de Marian Barahona Trio & Fredrik Carlquist + Ivo Oller, que tindrà lloc aquest dissabte, i on la cantant presentarà el seu primer disc en solitari, "Big Little Dream".

De reconeguda trajectòria en infinitat de projectes, la Marian s'ha decidit a liderar banda i llançar àlbum amb el segell barceloní Swit Records. A la devoció per dos referents fonamentals: Billie Holiday i Ella Fitzgerald, s'hi sumà el desig de portar al terreny íntim del petit format alguns dels temes mítics interpretats històricament en format de big band. Ambdós punts de partida han filat un repertori de belles històries amb arranjaments subtils i on el silenci ressalta els matisos d'atmosferes sonores plenes d'emoció.

Abans, aquest dijous, hi haurà la clàssica Jam Session, aquesta vegada amb el guitarrista Roger Félez i els seus Drugos, que són Enric Carreras, piano; Pep Coca, contrabaix i Oriol González Orti, bateria. Un dia, després, el divendres, arribar el torn de Ramon Fossati Quartet. Nascut a Barcelona i resident a París des de 1989, la carrera de Ramon Fossati fa un gir a partir de 1995 després de l'exitosa etapa com a guitarrista i al capdavant de la París-Barcelona Swing Connection compartint direcció amb el vibrafonista Oriol Bordas.

En aquesta nova etapa Fossati descobreix el trombó, un instrument versàtil, ple de lirisme i de possibilitats tímbriques que encaixa plenament amb les seves necessitats expressives. Paral.lelament els cargols de mar també formen part del seu ventall sonor. Tindrem el plaer de tornar a escoltar a Terrassa la seva destresa com a intèrpret i compositor al capdavant d'un quartet català.

Música moderna

Les propostes de la setmana es tancaran el diumenge amb música moderna a càrrec de Tltxt i The Harlock. Des de Barcelona, Pau Calero, Natan Arbó, Nil Bribian i Adrià Bravo ompliran l'espai i el buit amb la seva proposta de pop psicodèlic actual.

La banda vol transmetre la seva pròpia visió del pop psicodèlic portant al seu terreny amb elements de la música d'aquesta dècada. Així, en el seu disc debut, no trobaràs pop psicodèlic a l'ús, trobaràs un nou món amb una paleta sonora molt definida: tot un univers de colors, sintetitzadors, fuzz, baixos melòdics, autotune ...Després de publicar dos singles, Tltxt van començar a preparar el seu disc debut que arriba, finalment, el novembre de 2020.

El disc, de títol "Eeeo", gira al voltant del pas del temps, la nocturnitat i la malenconia a la qual van a parar els pensaments nocturns i que Tltxt transmet servint-se d'una paleta sonora molt definida disposada a envoltar a l'oient. On alguns trobaran una miqueta de psicodèlia en el seu pop, altres trobaran pop psicodèlic amable. Sigui com sigui, debutar amb un disc fet amb tant de gust és tota una declaració d'intencions per a uns músics acostumats a trepitjar escenaris amb altres bandes com Pavvla, Medusa Box, Mazoni o Sr. Canario, entre d'altres.

Per la seva banda, The Harlock és una banda amb integrants de Terrassa i Barcelona, i després del disc "National Karaoke" estan experimentant amb nous sons i noves sensacion