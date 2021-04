L'artista Teresa Jordà, premiada a Indonèsia

Mercè Boladeras

22.04.2021 | 04:00

L'artista Teresa Jordà (Terrassa, 1943) ha guanyat el segon premi en el prestigiós Concurs Internacional d'Aquarel·la d'Indonèsia que organitza l'estudi Agus Budiyanto. Jordà ha estat premiada amb una obra titulada "El fil d'Ariadna" que evoca un capvespre de sol de tardor i que la va realitzar just després de travessar el Parc de Vallparadís.

L'artista ha rebut el guardó amb entusiasme. "M'ha fet molta il·lusió perquè és un certamen de gran relleu en l'àmbit mundial i es presenten molts pintors i pintores. Per tant estic molt satisfeta que m'hagin reconegut el meu treball i que es pugui observar arreu perquè forma part de l'exposició que, per la pandèmia, s'ha fet en línia".

Per a Jordà, aquest certamen d'Indonèsia és un dels que té a l'agenda perquè a l'edició de 2019 va quedar finalista i va participar en l'exposició del Centre Cultural de Bali i durant la mateixa va fer una intervenció en directa. "És una iniciativa amb molta dimensió. Enguany s'han presentat mil artistes d'aquarel·la en les diverses categories i un centenar en l'estil abstracte, que és a la que jo he optat, i en les dues edicions he estat l'única premiada d'Espanya".

Moment dolç

El premi del continent asiàtic ha arribat en un moment dolç per l'artista. Jordà ha avançat que està preparant una gran exposició sobre la seva obra que vol presentar el mes de gener de 2022 a la sala Muncunill. L'artista va explicar que "amb aquesta mostra vull fer un homenatge a la ciutat de Terrassa, a la meva mare i a la meva filla, que, malauradament, les he perdut, ja no hi són. I en una segona fase voldria fer una cessió d'obra a l'Ajuntament de Terrassa".

Jordà pensa que aquesta retrospectiva, que portarà per títol "Aquarel·la", pot reunir unes cent peces, un nombre important que permetrà veure la seva trajectòria en el camp de les arts plàstiques. Una trajectòria que cal destacar i fer valdre perquè és una artista molt creativa i polifacètica. En les seves creacions, utilitza materials com el fil, el paper, la roba. Pintant, retallant i cosint construeix i dóna llum i moviment als espais amb els colors, creant fins i tot obres tridimensionals, tal com s'escriu en la presentació del "Catàleg Dona i artista. La col·lecció del Museu de Terrassa". El seu treball ha estat guardonada amb diferents premis i ha estat present en exposicions de diferents institucions catalanes, i forma part de col·leccions particulars de ciutats europees i de Nova York.

Invitació de l'ateneu

L'obra de la seva firma va formar part de l'exposició "Dona i artista" del Museu de Terrassa que es va fer en el Castell Cartoixa de Vallparadís. En aquesta, mostrava peces en solitari i també un conjunt d'aquarel·les sobre paper amb el nom "La balada del pirata" que s'acompanyaven d'uns escrits poètics molt commovedors.

Jordà continua creant obra en el seu taller a prop del Parc de Vallparadís i donant compliment a les invitacions que li arriben. El dia 15 de maig serà la protagonista d'una xerrada presencial a l'Ateneu Terrassenc de la mà de Ferran Peña.