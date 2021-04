Salvador Comelles publica contes d'"Arbres" imaginaris

Mercè Boladeras

21.04.2021 | 04:00

Donar vida als arbres i fer que aquests puguin expressar les seves alegries, pors, anhels... L'escriptor Salvador Comelles (Terrassa, 1959) acaba de publicar "Arbres", un llibre de narracions sobre aquest element de la naturalesa amb il·lustracions de Mònica Armiño. Va fer una primera presentació a la llibreria Abacus de la Font Vella la setmana passada i demà, a les 18 hores, en farà una segona al mateix espai per donar més oportunitats al públic, especialment al que va destinat que és l'infantil i juvenil.

L'autor explica que el llibre aplega històries al voltant de vint arbres imaginaris explicats a través d'un narrador. "El títol, 'Arbres', és molt genèric. Es podria pensar que fa referència a una guia naturalista, però no ho és. És un llibre que parla d'arbres molt especials perquè fan volar la imaginació. Aquests arbres són diferents perquè senten i fan coses com si fossin persones. En alguns contes es llegeix aquesta metàfora entre l'arbre i l'ésser humà".

Natura mutant

Comelles destaca algunes de les narracions. "Hi ha, per exemple, l'arbre curiós, l'arbre poruc, l'arbre viatger... Aquests arbres prenen, en el pla literari, actituds, entre cometes, com els homes i les dones, i desmunten tota imatge que l'arbre és un element poderós, fort, resistent, inamovible. Però en el meu llibre, he imaginat que hi ha arbres molt alts i grans que es poden colar per balcons i finestres, d'altres que tenen por de les ventades i d'altres que necessiten veure món".

L'escriptor diu que aquest llibre neix a partir del valor que donem a la natura i als arbres. "La majoria de persones senten atracció per la natura i la majoria voldrien tenir un arbre molt a prop. Ara mateix, si es mira amunt, es pot observar que hi ha àtics de blocs de pisos amb arbres com oliveres o altres. En definitiva, l'arbre és un element que està molt present en nosaltres i el valorem perquè forma part de la nostra cultura, de moltes celebracions i tradicions populars. El tenim molt interioritzat". En aquest sentit, les paraules de Comelles recorden l'arbre com a element central de l'ornamentació de Nadal o l'arbre genealògic d'arrels familiars. Dos arbres amb funcions conegudes que també figuren en aquest llibre imaginari que, d'alguna manera, té una mirada altiva cap al cel. Comelles també està satisfet de les il·lustracions. "M'agradem molt perquè era un repte dibuixar vint arbres diferents amb personalitat pròpia i l'autora ha fet uns dibuixos molt càlids". La presentació d'aquest llibre s'enllaça el mes de juny amb el conte "El rebost de la Fina" escrit a quatre mans amb Anna Gros de Barcelona.