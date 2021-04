Peyu presenta "El gallardo español" amb les localitats exhaurides

Redacció

20.04.2021 | 19:12

El nou espectacle teatral de l'humorista osonenc Peyu, que es titula "El gallardo español", es podrà veure finalment aquest divendres, 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, una data força assenyalada. L'espectacle va haver de ser cancel·lat l'octubre passat a causa de la pandèmia. Ara s'ha reprogramat amb totes les mesures de prevenció i les entrades ja estan exhaurides des de fa dies.

Aquesta serà la quarta vegada que en Peyu visita el Centre Cultural de Terrassa. Va debutar amb l'obra "Jo tinc un amic que..." (2012) i el vam poder tornar va veure amb "Planeta i Neptú!" (2015) i "iTime" (2016). Amb "El gallardo espanyol", l'actor proposa un cant a la llibertat d'expressió i ho fa posant en escena un clàssic de la literatura castellana de Miguel de Cervantes. L'espectacle és íntegrament en castellà on l'escenari de l'etern conflicte entre moros i cristians serveix d'excusa per explicar una història d'amor prohibit.

Desdoblament

En Peyu s'ha decantat pel camí fàcil aquesta vegada. Per no buscar-se més merders dels que ja té, posa en escena un clàssic de la literatura castellana: "El gallardo español" de Miguel de Cervantes. Espectacle íntegrament en castellà on l'escenari de l'etern conflicte entre moros i cristians serveix d'excusa per explicar una història d'amor prohibit. Peyu es carrega tot el pes de l'obra a l'esquena i és el mateix actor qui interpreta a tots els personatges: Alimuzel, Don Fernando, la princesa Arlaxa...Salvant les distàncies i per escriure-ho d'una manera gràfica, en Peyu fa a "El gallardo español" el que feia Lluís Homar a Terra Baixa. Diem "salvant les distàncies" perquè evidentment "Terra Baixa" no s'assembla gens a "El gallardo español".

La representació de l'obra va acompanyada d'una trobada amb l'actor. En Peyu ho presenta així: "Qui no entengui l'espectacle o estigui encuriosit per aclarir com s'ha gestat tota la posada en escena podrà quedar-se al posterior col·loqui, on en Peyu, molt amablement, contestarà les preguntes del públic." I afegeix en to irònic: "Un no és més intel·ligent ni més ximple per anar o no anar al teatre, però sí que és veritat que al que hi va almenys li dóna una aparença de persona culta. Si anar a teatre ja et dóna una certa categoria intel·lectual, quedar-te al posterior col·loqui per intercanviar impressions amb els protagonistes t'envia directament a dalt de tot de la piràmide dels erudits. Quedar-vos al col·loqui us farà més cultes i més dignes". Una invitació, doncs, que el públic no s'atrevirà a dir que no perquè és massa generosa.

Cabres i formatges

Peyu és el nom artístic de Lluís Jutglar Calvés (Masies de Voltregà, 1986) que als 16 anys ja va crear el seu primer espectacle d'humor conjuntament amb Roger Codina i que es va titular "Kisca, kisca". A punt de complir dues dècades sobre l'escenari, Peyu ha tingut la sort de treballar al teatre, a la ràdio, a la televisió i al cinema. Una de les feines que li va donar més popularitat va ser el programa "Una pregunta més?" de TV3, on feia una secció dedicada a destacar els nyaps urbanístics del país sota el títol "Oletú". El 2019, amb Jair Domínguez, va estrenar Bricoheroes, una paròdia dels programes de bricolatge. Més enllà del seu ofici d'humorista, ha unit dues de les seves passions: les cabres i el formatge. El 2018 va crear la marca de formatges "Les cabres d'en Peyu".