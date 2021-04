Circ per commemorar el seu Dia Mundial

M. B.

19.04.2021 | 19:16

En aquest temps de pandèmia, els i les artistes estan produint més que mai el públic té moltes ganes de veure espectacles en directe. Tub d'Assaig 7,70, l'entitat local per excel·lència en el món del circ, ho va constatar el dissabte en què va reobrir la carpa en el Dia Mundial del Circ i va ser l'encarregada de llegir el manifest reivindicatiu a l'àmbit de Catalunya. Escenaris oberts a Terrassa i a molts municipis de Catalunya. La commemoració s'ho mereixia i les entitats i companyies van sumar esforços per l'espectacle en viu i compartir-lo amb el públic, que és molt familiar. En el balanç de Terrassa, Enric Petit, membre de Tub d'Assaig 7,70, es va mostra molt satisfet. "Tot ha anat sobre rodes; ha anat molt bé. Totes les activitats amb l'aforament permès exhaurit i molta gent es va quedar a fora", va manifestar.

L'associació va presentar un programa amb dos espectacles centrals, al migdia (12 hores) i a la tarda (20 hores) i va penjar el cartell de localitats exhaurides. Un total de cent persones al matí i 120 al "Cabaret" del capvespre es van acostar fins a la carpa, a l'Acondicionament, per veure un seguit d'artistes amb una sèrie d'habilitats que per molts de nosaltres serien molt difícils d'executar perquè moltes accions ja provoquen un vertigen d'entrada. Per aquesta carpa van passar a l'hora del vermut companyies que fan residència, mentre que a la tarda, en el "Cabaret", estaven les que formen part de la xarxa territorial i que el Tub d'Assaig ja les va presentar un dia abans amb el segell de gran qualitat i nivell tècnic alt. En el "Cabaret", Lucie Ottier va fer verticals, Maëlle Berstgen es va enfilar a la perxa xinesa, Maria Cavagnero va córrer sobre rodes, Non Sin Tri va pujar en un monocicle i va fer malabars i Ntlades va jugar amb teles. I encara hi havia més sorpreses com la de Josué Bolaños amb el seu "diàbolo" i Jorge Albuerne que es va enfundar en un mestre de cerimònies.

Altres propostes

Els espectacles van ser l'activitat central del programa però no l'única. Els membres de Tub d'Assaig 7,70 també van fer tallers de circ al pati de la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) que van comptar amb la participació de 120 persones. Un bon nombre d'assistents que confirma l'interès que hi ha per aprendre i practicar números de circ. I també reafirma que l'entitat local s'ha fet un bon nom en formació perquè els seus cursos segueixen més plens que mai. El programa també va incloure la presentació del llibre "Profesionales del circo social" que va registrar uns trenta assistent