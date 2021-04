Terrassa, capital del circ

Mercè Boladeras

17.04.2021 | 04:00

Terrassa capitaneja avui el Dia Mundial del Circ que es va instaurar el tercer dissabte del mes d'abril per la Federation Mondiale du Cirque. Parlar de circ a la ciutat és parlar del Tub d'Assaig 7,70, una entitat que va néixer l'any 2007 impulsada per membres de companyies del gènere artístic per promocionar el circ a través de l'exhibició, producció i formació. I també fa residències de companyies que necessiten espais per desenvolupar creacions.

L'entitat estarà en el punt de mira de tot Catalunya perquè li han confiat la lectura del manifest reivindicatiu per part de la Xarxa d'Espais de Circ de Catalunya, la XECC, i que ha estat redactat per professionals del sector, en aquest cas Serena Vione i Andrea Martínez, directors d'Encirca't, Maiol Pruna, exalumne i artista emergent, i Bet Corominas, representant dels alumnes de l'Escola Encirca't. Enric Petit, membre del Tub d'Assaig, se sent satisfet que la XECC els hagi escollit. "L'any passat no es va poder celebrar el Dia Mundial del Circ perquè estàvem en estat d'alarma per la Covid-19. Enguany, la situació és millor i hi ha quantitat de municipis que se sumen a la celebració i faran espectacles en viu".

Què diu el manifest? Doncs critica l'increment de la precarietat que està vivint el sector del circ a causa de la pandèmia i la manca de cura i atenció a la cultura per part de les administracions. A més, el text valora el treball i l'esforç dels professionals en tots els àmbits, i els encoratja a continuar treballant per aquesta art escènica en què el risc és imprescindible. Amb tot, ni la manca d'ajudes dels governs ni la crisi sanitària ha desanimat a un sector que, en el cas del Tub d'Assaig 7,70 de Terrassa, segueix dinàmic i inquiet. L'entitat ha programat per la celebració d'avui un cartell d'espectacles que tindran lloc a la seva seu de l'Acondicionament Terrassenc del Passeig del 22 de Juliol i per extensió al pati de la Biblioteca Central de Terrassa (vegeu agenda).

L'artista Enric Petit, que també ho és de la companyia Pistolet, explica que faran dues sessions de circ. La primera, a les 12 hores del migdia, amb actuacions de les companyies residents i la segona, amb el títol de "Cabaret" a les 20 hores, amb companyies vingudes de la pròpia xarxa territorial amb un màxim nivell tècnic i de qualitat. I entremig, si es vol participar directament hi haurà un taller al pati de la BCT i la presentació d'un llibre al local del Tub d'Assaig 7,70 al carrer Sant Leopold.

Un "còctel"

Les dues cites festives es presenten com un "còctel" d'artistes que exhibiran els seus dots d'equilibri dalt d'un trapezi, caminant sobre una corda fluixa, dominant una perxa xinesa o conduint un monocicle. I tot això combinat amb d'altres que dominen els malabars, grans teles, discos o rodes.

Res semblarà impossible quan veiem aquests acròbates sobre la pista fent un espectacle que exigeix moltes hores de preparació. Enric Petit ho constata. "La pandèmia ha fet que hi hagi més creació que mai perquè les companyies han estat més temps produint noves peces per tenir més oportunitats quan puguin actuar. I per la seva banda, el públic en té moltes ganes de veure espectacles en viu. Nosaltres mateixos hem vist com el cartell d'avui surt amb les localitats gairebé exhaurides".

Els i les professionals del circ són de tarannà optimista, segurament perquè estan acostumats a caminar sobre la corda fluixa i saben que han d'arribar al final malgrat que pugui lliscar la sabatilla en un moment donat. Petit ho constata: "Com en totes les professions, la Covid ha trencat i ajornat molts projectes, però els que resistim, seguim ideant coses noves". L'artista afirma que al Tub d'Assaig està superant la pandèmia amb bona nota. En aquest sentit, reconeix que al llarg de la seva trajectòria han aconseguit fer-se un nom de prestigi i un públic fidel pels espectacles i també per la formació. "Les actuacions han quedat truncades. Nosaltres liderem el Festival del Circ del Setembre i també actuen en Festa Major i altres diades importants. Però, en canvi, hem pogut mantenir, més o menys, les classes per infants, joves i adults. Tenim uns 200 alumnes cada setmana. No es poden queixar perquè això vol dir que estem a la capacitat del que podem oferir".

"Com a casa"

I també han mantingut el programa de residències artístiques que consisteix en la cessió d'espais per a les companyies que necessiten fer una producció. Precisament, hi ha formacions del cartell d'avui que han fet residència al Tub d'Assaig 7,70. Una d'elles és Cotufa i Cachaba, de Lucas Cantero, que presentarà un número que combina la barra fixe, verticals i arts plàstiques. Aquest artista, procedent de Palencia, només té paraules d'agraïment vers l'entitat local."Estem com a casa. Ens han acollit molt bé per poder fer el treball que presentaré avui, juntament, amb Alexia". Cantero vol remarcar, a més, que el seu espectacle serà innovador. "És una proposta que casa el circ amb les arts plàstiques. L'Alexia serà el fil conductor plàstic de què faré jo en circ". Cotufa i Cachaba ha compartit seu amb Aleix Monocicle, de Non Sin Tri. Ell també s'ha sentit a gust. "Estem molt contents de Terrassa perquè els membres del Tub d'Assaig ens han donat moltes facilitats. Són una gent molt humana".

Les dues companyies valoren també tot el que representa, diuen com un regal, intercanviar i unir talent. Tant Cantero com Monocicle fa temps que treballen en el món del circ i compten en diverses experiències. Cantero, que ve de Palència, va començar al carrer fent d'acròbata i "break-dance" fins a tenir espectacle propi a Port Aventura i als festivals de circ. Monocicle, per la seva banda, treballa molt a França i diu que allà s'aprecia molt l'art del circ. "França és el bressol del circ contemporani i té un suport molt important perquè el consideren cultura. Llàstima que ara està tot tancat i no es pot fer res".

L'Agenda

12 hores i 20 hores. Lectura del manifest abans de l'inici de cada espectacle

12 hores. Acondicionament. Espectacles: Marta Sempre Arriba (teles i presentadora), Júlia Ferrero (trapezzi), Victòria Sicknes (roda Cyr), Cotufa i Cachaba (barra fixe, verticals i arts plàstiques)

De 16.30 hores a 18.30 hores: Tallers de circ al pati de la Biblioteca Central de Terrassa. A continuació presentació del llibre "Profesionales del circo social" al carrer de Sant Leopold, 63, seu de Tub d'Assaig 7,70

20 hores. Acondicionament. Espectacle "Cabaret" amb Lucie Otter (verticals) del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel; Maëlle Bestgen (perxa xinesa) de La Central del Circ; Maria Cavagnero (Roda Cyr) de la Carpa Revolució de Sant Pere de Ribes, Non Sin Tri (monocicle i malabars) del Col·lectiu de Professionals del Circ; Ntlades (teles acrobàtiques dobles) de Ntlades de Sort; Josué Bolaños (diàbolo) de La Fàbrica de Somnis de Vic; i Jorge Albuerne (mestre de ceremònies) de La Bonita de Barcelona.