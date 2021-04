Portada del llibre, de Filomena Martorell, que és un recull del pensament il·lustrat terrassenc. Lluís Franco Portada del llibre, de Filomena Martorell, que és un recull del pensament il·lustrat terrassenc.

Un provocador llibre a Sabadell sobre el "pensament terrassenc"

Ander Zurimendi

16.04.2021 | 04:00

La soterrada picabaralla entre Terrassa i Sabadell arriba ara a Sant Jordi. I és que Pura Ceba, una entitat que reivindicat l'autoorgull i localismes sabadellencs, publica ara el llibre Recull complet del pensament il·lustrat terrassenc. El títol és tota una declaració d'intencions. Signat per l'autora Filomena Martorell, el llibre recull històries d'entre el segle el XVIII i el XXI. "És cert que han acabat rebent els terrassencs... Però perquè ens calia buscar algú. No cal donar-los gaire importància", expliquen des de Pura Ceba (que porta el nom pel famós vegetal sabadellenc que llueix l'escut municipal). I afegeixen: "Terrassa no mereix...