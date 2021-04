Circuit amb 60 músics per celebrar 40 anys del Festival de Jazz

15.04.2021 | 21:01

Compte enrere per l'inici d'una edició ben especial del Festival Jazz Terrassa. Poc a poc es van coneixent més detalls del certamen número 40 previst entre el 27 de maig i el 13 de juny. La primera acció, d'avançada a la inauguració, arrenca ja dilluns vinent 19 d'abril. Batejada amb el nom de Jazz Up, es tracta d'un circuit artístic i musical per 40 punts de la ciutat: espais representatius, llocs singulars, emblemes del Festival... que al llarg de 12 dies seran l'escenari simbòlic i fugaç dels 40 anys de Festival. A través dels 40 cartells oficials de la seva trajectòria que inclou artistes, fotògrafs, il·lustradors o dissenyadors com America Sanchez, Octavi Intente, Radio Zurich, Quelot, Anna Clariana, Miquel Carol, Jordi Canyameres, Mercè Torres, Carlos Avallone, Nexe o Conrad Roset, entre d'altres.

Amb prop de 60 musics participants i representants de l'escena jazzística local en les seves diferents etapes, l'organització vol reconèixer pioners del gènere i recolzar les noves generacions. Tanmateix, considerar la vessant pedagògica amb la implicació de les escoles de música i els vincles professor-alumne que també es traduiran en aliances musicals per l'ocasió.

L'itinerari se succeirà entre el dilluns 19 i el divendres 30 d'abril, precisament la data en què se celebra el Dia Internacional del Jazz, quan es descobrirà el cartell d'enguany. Seran, doncs, un total de 12 dies, sota el factor sorpresa del moment i del lloc, i sense cap convocatòria prèvia per tal de mantenir el suspens fins a l'últim moment i els protocols socio-sanitaris vigents. Això sí, cada punt estarà recolzat per la transmissió en directe per les xarxes socials. Igualment, fragments d'aquestes filmacions seran l'eix de la campanya promocional en format vídeo-teaser de l'edició commemorativa de 2021.

En aquesta línea, la producció compta amb la col·laboració dels alumnes de Grau Mitjà de Vídeo discjòquei i So i els alumnes de Grau Superior de Realització de l' Institut Santa Eulàlia de Terrassa, així com de l'Associació "Mil Campanas".