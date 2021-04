Bosch: "Tots els escriptors esquitxem els personatges de vivències pròpies"

Sergi Estapé

15.04.2021 | 10:38

El periodista i escriptor Xavier Bosch va parlar el seu darrer llibre, "La dona de la seva vida", en un acte organitzat per la Llibreria Cinta a la Casa Museu Alegre de Sagrera que es va omplir fins a la bandera de fidels de l'autor, i que va comptar amb la periodista de TV3, l'egarenca Rosa Talamàs, com a presentadora. A aquesta nova obra, ha combinat "la suma de les meves passions literàries, el periodisme, i la construcció d'intimitats", va explicar l'autor. Després de departir amb els presents, Bosch va signar llibres a la Llibreria Cinta.



Per Bosch, el repte marcat per aquest treball literari "era poder conjuminar les temàtiques de les últimes sis novel·les" i va explicar que a "La dona de la seva vida" es pot trobar "misteri i investigació, combinat novament amb la mirada endins de les persones i les emocions i els sentiments".



Com s'ha pogut llegir en alguna crítica, es tracta del que s'anomena un "thriller periodístic", però Bosch afirma que "no és una novel·la de gènere, és una història" que té una motivació concreta. "Sorgeix de voler homenatjar l'amor fraternal, en tant que pàtria comuna que és la infantesa, que aglutina a germans i que s'ajunten quan tenen perill", va assegurar l'escriptor barceloní.



Els tres protagonistes són els que surten a la coberta del llibre, i són tres germans "el gran dels quals, és periodista i està investigant el cas dels nadons robats, a Catalunya i a Espanya, i quan travesses les línies vermelles en el periodisme, sovint genera problemes". Quan feia el programa televisiu "Àgora", el periodista va tractar aquesta temàtica, i d'aquí va arribar la inspiració.



Preguntat sobre si aquesta obra compta amb tocs autobiogràfics, Bosch va comentar que "a totes les novel·les de tots els escriptors hi ha coses biogràfiques i esquitxem els nostres personatges de vivències i anècdotes, moments i sentiments propis", encara que, va deixar ben clar que en aquest llibre "no soc el periodista, ni el germà gai ni la germana petita pediatra".



Sobre si aquesta novel·la es pot en la mateixa línia que alguna de les anteriors que ha publicat, Bosch va contestar que "no, em fa l'efecte que he aconseguit casar els dos mons, com deia i, per tant, és una cosa nova" i va apuntar que "és una novel·la on la desconstrucció i la construcció de la família és molt important". El llibre té 520 pàgines, en un moment on hi ha un corrent amb molts llibres de poc més de cent pàgines.



En aquest sentit, Bosch va assenyalar que "no miro el que fan els altres i escric el que m'agradaria llegir i trobo que, perquè els personatges quedin més complets, necessiten pàgines per explicar-se". L'autor nascut a Barcelona va afegir que "com més complets i rodons són els personatges, més satisfets queden ells i més satisfet queda el lector, que els pot conèixer més i posar-se a la seva pell, per patir per ells o per estimar-los".



Temps i paciència

Bosch, en aquest sentit, va assegurar que "necessitem pàgines, necessitem històries i la història necessita temps i paciència, no cal córrer per escriure un llibre". Ha venut molts exemplars dels seus llibres i, sobre si es considera un autor de "best-sellers", va manifestar que "he tingut la sort que de les sis novel·les que he escrit en onze anys, quatre han estat el llibre més venut de l'any i no em fa nosa la paraula, al contrari i a totes les novel·les" i va explicar que en totes les obres "hi ha una voluntat literària, una cura pel llenguatge i una voluntat de fer-ho cada vegada millor i això no és fruit de la casualitat, sinó de moltes hores de treball".



Molts escriptors ja pensen en una següent obra tot i que acaben de treure del forn el seu últim treball. És el cas, també de Xavier Bosch, que va afirmar que "hi estic pensant", però "de moment estic centrat a explicar aquesta, amunt i avall per tot Catalunya i avui estic a Terrassa, que és tot un plaer".



Bosch, que com a periodista ha passat amb èxit per diferents mitjans de comunicació, ha obtingut alguns guardons per la seva producció literària. En concret, va rebre el Premi Sant Jordi per la novel·la "Se sabrà tot", publicada l'any 2009, i l'any 2015 li van atorgar el Premi Ramon Llull 2015 per l'obra "Algú com tu".