Terrassa lidera la Xarxa de Ciutats Creatives Unesco

Redacció

14.04.2021 | 20:07

Terrassa assumeix, a partir d'ara, i durant els propers dos anys, la coordinació de la Xarxa de Ciutats Creatives del Cinema de la Unesco, acompanyada de la ciutat sudcoreana de Busan com a coordinadora adjunta. Així s'ha decidit en la reunió celebrada aquest dimecres entre les 18 ciutats que formen part d'aquesta xarxa. D'aquesta forma, Terrassa pren el relleu de Santos com a ciutat líder de la xarxa i serà l'encarregada d'administrar i coordinar els diferents projectes i activitats impulsats per les ciutats creatives del cinema, assumint també un paper rellevant en l'organització interna de la Unesco així com una interlocució directa amb la resta de ciutats creatives d'aquest organisme.

El regidor de projectes audiovisuals, Pep Forn, ha explicat que: «Terrassa agraeix la confiança i la responsabilitat encomanades i assumeix aquest repte amb la màxima il·lusió. Un nomenament que suposa un nou impuls en l'aposta municipal pel sector del cinema i l'audiovisual, tant a nivell nacional com internacional». Forn ha afegit que: «Terrassa es posa al servei de la xarxa per coordinar, donar suport o impulsar nous projectes i iniciatives en el que suposa al mateix temps un repte i una gran oportunitat per situar la ciutat com un dels grans referents internacionals del cinema i l'audiovisual i consolidant la seva relació amb la Unesco». Terrassa va ser designada Ciutat Creativa del Cinema per la Unesco l'any 2017,després de superar una selecció a nivell estatal i una avaluació internacional.