La pel·lícula "Ovella", d'Escac Films, participa al D'A Film Festival

14.04.2021 | 20:03

Escac Films ha anunciat que "Ovella", el llargmetratge col·lectiu de la XXII promoció dels alumnes del Grau de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac) participarà a la secció "Un Impuls Col·lectiu" del D'A Film Festival de Barcelona que se celebrarà del 29 d'abril al 9 de maig.

El film explica la història de Ove (Nao Albet), un jove que ha estat criat i tractat com una ovella per part del pastor (Pep Cruz). Des de l'escola diuen que "es tracta d'un arriscat treball col·laboratiu en el que s'han unit els imaginaris dels alumnes de la XXII promoció de l'escola per afrontar un gran repte artístic i creatiu". Segons els mateixos cineastes, "'Ovella' és una historia anguniosa, íntima i de descobriment d'un mateix". Per a narrar el relat també han comptat amb la participació de Maria Pau Pigem i Marc García.

Motor de promoció

L'argument té com a protagonista a Ove, un jove que ha estat tractat i criat com una ovella tota la seva vida. El seu dia a dia consisteix en menjar, dormir, pastar i passar l'estona al costat de LL, la única ovella del ramat que sembla acceptar-lo. L'arribada d'un camió que ve a endur-se una part del ramat fa que Ove comenci a preguntar-se què pot haver més allà dels límits de la granja i a revelar-se contra el que sempre ha cregut ser. El projecte de llargmetratge col·lectiu de l'Escac, dut a terme per alumnes de 4t curs de grau, s'ha consolidat com un important motor de promoció del talent dels graduats. Així ho demostren treballs previs com "La Filla d'algú" (Premi Movistar + a la millor Pel·lícula i Biznlaga de plata a la millor actriu, Aina Clotet del Festival de cine de Málaga), "Puzzled love" (seleccionada al Festival de Cinema de San Sebastián- Zabaltegi), o "Los Inocentes" (Festival de Sitges).

Les projeccions d'"Ovella" aniran acompanyades dels curtmetratges "Animal Salvatge", el treball de fi de graduació de documental de la graduada María Besora, i "Tardor", de l'alumna del màster de direcció de l'Escac, d'Helena Oller Biurrun.

La feina de la productora

Escac Films, la productora acadèmica de l'escola, gestiona i coordina els treballs de final de Grau i els treballs de final de Màster els Treballs de Final de Màster d'Especialitat i els del Màster en direcció en totes les fases, des del desenvolupament fins a l'explotació i promoció, amb l'objectiu de professionalitzar la metodologia de treball de les produccions acadèmiques.

El repte d'Escac Films és assentar les bases i afiançar un tipus de producció que possibiliti la promoció i la incorporació dels joves talents formats a l'Escac a la industria del cinema i de l'audiovisual, destacant la seva excel·lència i capacitat d'innovació. Cal destacar que els graduats de l'Escac han estat molt premiats en els certamens dels Goya i Gaudí.