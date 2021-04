Càsting per interpretar un curtmetratge d'un conte de Pedrolo

Mercè Boladeras

14.04.2021 | 04:00

La cultura no s'atura ni tampoc les iniciatives amb ADN de Terrassa en aquest sector. Un professional del camp audiovisual, Xavier Adan, de 46 anys, vol fer un curtmetratge sobre "El Regressiu", basat en un conte de Manuel de Pedrolo que parla d'una suposada croada per extingir les persones d'edat perquè el món està superpoblat i cal fer neteja. El cas és que hi ha un home, a punt d'arribar als 80 anys, que vol escapolir-se d'aquest projecte macabre i porta de corcoll a la policia. L'ancià, casualment, contrau una malaltia que el fa rejovenir progressivament i això l'obliga a passar a la clandestinitat.

Adan, que ha llançat el seu projecte a través de la pàgina web www.elregressiu.cat, en parla entusiasmat. "Jo tinc més de 25 anys d'experiència com a muntador i postproductor, la majoria dels quals a TV3, però la meva carrera s'ha vist truncada per una tendinitis crònica i he decidit fer el salt a la direcció de curtmetratges i aquest és el primer que he pensat i vull fer, i ja he aconseguit els drets d'autor de la família".

Es confessa un fan de la ficció i de la publicitat. A la televisió catalana, Adan s'ha encarregat en la feina de muntador i realitzador dels "tràilers" de sèries i pel·lícules, on ha guanyat cinc Promax per a TV3. I també ha entrat en produccions de la pantalla gran perquè va tenir el plaer, diu, de treballar amb el cineasta Jaume Balagueró a la pel·lícula "Els sense nom".

Ara engega la seva primera òpera prima que, de fet, ja portava endins des de feia molts anys. "Aquest relat forma part d'un llibre de narrativa breu de Pedrolo que es diu 'Trajecte final', que jo vaig llegir quan tenia 14 anys i que ja em va impactar molt. El conte 'El Regressiu' és una història de ciència-ficció que parlar d'un futur distòpic o d'una utopia negativa, perquè el protagonista és vell i rejoveneix amb el pas del temps en lloc de fer-se més vell i morir".

Semblances

Parlant amb Adan, aquest relat del premiat i reconegut autor de la Segarra, recorda de seguida la pel·lícula "El cas curiós de Benjamin Button", del director David Fincher, interpretada per Brad Pitt i estrenada aquí l'any 2009. Fincher es va inspirar en el llibre que havia escrit l'escriptor nord-americà Francis Scott Fitzgerald i que es va publicar l'any 1922. En aquest film s'aborda aquest tema d'anar contra natura i els efectes que té en el personatge, en la seva vida quotidiana, i amb les seves relacions amoroses i socials. "Benjamin Button", doncs, va ser primer que "El Regressiu" però les dues obres tenen el fil conductor de qüestionar-se la humanitat i amb ella obrir la reflexió sobre qüestions de tipus metafísic i moral.

El promotor d'"El Regressiu" ha obert el càsting per portar a terme la producció audiovisual. Cerca uns 35 actors i actrius, dels quals 14 seran protagonistes i la resta secundaris. Fins ara, hi ha 70 persones interessades. Els aspirants han d'emplenar un formulari i fer la gravació d'un vídeo amb una interpretació teatral. El procés es tanca el dia 30 d'abril. I a partir d'aquí començarà la selecció del repartiment artístic que té com a prioritat que siguin actors i actrius de Terrassa.

Simultàniament, Adan ja ha donat un cop d'ull a les localitzacions per ambientar "El Regressiu". Per ara, els interiors formaran part del Parc Audiovisual de Terrassa i els exteriors de la mateixa ciutat. El professional audiovisual vol encomanar la seva estima per la ficció a la pantalla gran i compartir l'oportunitat de viure a les tres vides i en altres mons. A "El Regressiu", Pedrolo reinventa la natura humana i fa retornar l'ancià a la joventut. Adan també diu que s'ha reinventat després de saber que la seva tendinitis seria crònica i que ja no podria exercir més la seva feina. "Ara sóc un pianista que no pot tocar el piano i m'he reinventat