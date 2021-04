Miki Núñez premiat amb Disc d'Or i Disc de Platí per partida doble

M. B.

Més premis pel cantant egarenc Miki Núñez. Al programa d'Andreu Buenafuente d'aquest dilluns va rebre els reconeixements de Disc d'Or i Disc de Platí per partida doble. Dos Discs d'Or van ser per "'Celébrate" i "Escriure'" i els dos Discs de Platí per 'Me Vale' i "La Venda". Les cançons citades estan incloses en dins del seu disc de debut "Amuza", a excepció de "Me Vale", que està al seu últim treball "Iceberg" i que ha aconseguit trencar les xifres de reproducció.

Fa tot just uns dies, en els mateixos premis del Grup Enderrock 2021, s'alçava també amb el premi a Millor Cançó d'Autor per "No m'ho esperava" i Millor Àlbum en Llengua No Catalana per "Iceberg". A l'acte d'entrega es va mostrar molt emocionat pels guardons. Igual que el dilluns quan el presentador i periodista Andreu Buenafuente, al seu show "Late Motiv", li va entregar els Discs d'Or i Platí.

Sorpresa majúscula

El cantant, que debutava al programa, va rebre els premis amb una sorpresa majúscula i amb ulls humits. Va quedar tan agraït que quasi no va poder pronunciar les gràcies, però la seva mirada ja ho deia tot. I les sorpreses no s'acaben amb aquests guardons. Buenafuente li va dir que encara tenia un altre obsequi que va ser un disc de plastilina fet per Joana, de 9 anys, la filla del presentador i de Sílvia Abril, que és una autèntica fan de l'artista egarenc. Durant l'entrevista amb el periodista, Miki va dir que "tinc ambició artística, però no personal i el meu propòsit és ser feliç amb els meus i viure sense pretensions". També va dir que no li agradaven les pel·lícules de terror perquè li feien passar una mala estona i va desdramatitzar anar al psicòleg si és necessari.

Aquesta és la primera vegada que l'artista de Terrassa anava al programa de Buenafuente que, per l'ocasió, va estar ple de coses inesperades. La filla de l'Andreu i la Sílvia es va convertir també en una de les estrelles periodístiques del programa en tant que ella mateixa va formular les primeres preguntes de l'entrevista que després va continuar el pare en el plató televisiu.

Preguntes a l'ídol

La Joana, emocionada per l'oportunitat d'entrevistar al seu ídol, va enviar cinc preguntes que eren molt personals, però que Miki va estar d'acord en donar resposta. La primera pregunta va ser sobre d'on li venia la inspiració pels seus temes i ell va respondre que essencialment dels sentiments que hi havia viscut o no. A la segona, la nena va voler saber si tenia xicota i si la tenia, si li donava algun consell. El cantant va dir que tenia xicota i que escoltava els seus consells perquè a més és cantant. En un altre moment, Buenafuente va assegurar que la seva filla escoltava els temes de l'artista fins a cent vegades.