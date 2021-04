Gisela queda segona a la final de "Prodigios"

13.04.2021 | 04:00

La saxofonista terrassenca, Gisela Dokert va quedar en segona posició de la seva categoria a la final del programa de Televisió Espanyola "Prodigios", que premia a joves talents en tres disciplines, cant, dansa i instruments. El jurat es va decantar per la seva rival, la violinista Sofía Rodríguez que, a més de vèncer en instruments, va ser la vencedora absoluta d'aquesta tercera edició del programa, i va rebre el guardó com a "Prodigi de l'any".

A la final, Gisela Dekort va interpretar "Concertino da Camera", de Jacques Ibert. El concertista internacional de trompeta, Rubén Simeó, i membre del jurat, va qualificar a la terrassenca com una intèrpret "completíssima" i també va comentar que la seva característica principal és que "sap diferenciar els estils". Fernando Sancho, productor musical i arranjador musical del programa, va dir sobre la saxofonista que "és molt difícil estar aquí al mig amb poca referència musical" i va afegir que "ha escollit un repertori dificilíssim i crec que és fantàstica i, tots són fantàstics, però Gisela sobresurt una mica més".

Altres guanyadors

D'altra banda, a cant es va imposar la mallorquina Lorena Bonnín, mentre que, en dansa, el primer lloc va recaure en el lleonès Jorge García. Boris Izaguirre i Paula Prendes són els presentadors de "Prodigios" des de la primera edició.