El musical "La Bella i la Bèstia" visita el Centre Cultural

Redacció

10.04.2021 | 04:00

Després de Setmana Santa, els teatres es reactiven. La programació familiar del Centre Cultural Terrassa presenta "La Bella i la Bèstia, una obra que recupera la història i les cançons del famós conte tradicional que la factoria Disney ha portat amb tant èxit al cinema. Una història plena de màgia i amb boniques coreografies acompanyades de cançons en directe.

Degut a que les entrades per les funcions del diumenge (12'30h i 18h) es van exhaurir ràpidament, l'entitat ha obert una tercera funció aquest dissabte 10 d'abril a les 17'30h. L'aforament està reduït el 50% i es garanteix la distància de seguretat entre el públic.

El conte

La Bella, una jove brillant, culta i enèrgica, somia amb aventures i un món que s'estén més enllà dels confins de seu poble a França. La Bella no vol saber res del seu pretendent, un arrogant i cregut noi del poble. Tot canvia el dia que el seu pare és empresonat al castell d'una horrible Bèstia. Aterrat, l'home suplica clemència i la Bèstia accedeix si la Bella va a viure amb ell al castell.

El musical està basat en les pel·lícules homònimes de Disney, que a la vegada són una adaptació del conte de fades francès escrit per Jeanny-Marie Leprince de Beaumont al segle XVIII. La història de La Bella i la Bèstia posa en valor la bellesa interior que tots portem dins, una bellesa que amb els anys pot millorar ja que aquesta no té data de caducitat.

Aquest conte conegut com La Bella i la Bèstia de Disney és originat en el conte tradicional francès homònim de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. En català se'n coneixen dues versions: l'una, Abella (València, 1975) inclosa en el conjunt de rondalles publicades per Enric Valor (Castalla, 1911-València, 2000) i, d'altra, inclosa en l'obra Contes de riurau. Contes populars de la Marina Alta (1988), de Pepa Guardiola (Xàbia, 1953).

Circ i teatre

Per la seva banda, la companyia Vöel presenta "Ex-Libris", aquest diumenge, a les 17 hores, al Teatre Principal de Terrassa. L'obra parla dels moments d'inadvertida felicitat, de la incomunicació d'una societat tecnològica on els detalls més petits passen desapercebuts, dels llibres que esperen a ser llegits i que lluiten per la seva supervivència, per tal de no caure en l'oblit. Tot des d'una mirada poètica a través dels fulls dels llibres, el quadrant rus, la bola d'equilibris i la música en directe que ens farà viatjar per un món d'emocions.

Amb aquest espectacle estrenat al Brasil, on hi tenen cabuda diferents tècniques de circ, la Cia. Voël ret homenatge als llibres com a font inspiradora i alliberadora davant d'un món cada cop més tecnològic. La incomunicació dels seus protagonistes esdevé el reflex de la societat actual incapaç d'expressar-se obertament si no és a través d'una xarxa social. Per a la companyia, premiada amb el premi Zirkòlika al millor número de circ el 2018, "la poesia que té un llibre mai la tindrà una pantalla". Una peça a la qual no li calen paraules i on les històries s'expliquen a través dels cossos.