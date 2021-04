Els Premis Enderrock 2021 reconeixen el talent de Miki Núñez i Gemma Humet

Mercè Boladeras

Les poderoses veus musicals de Terrassa, Gemma Humet i Miki Núñez, tenen un relleu important al palmarès dels Premis Enderrock de 2021 que s'acaben de proclamar. Miki Núñez ha estat reconegut amb dos premis de la votació popular. Un d'ells fa referència al Premi al Millor Disc en Llengua No Catalana pel seu àlbum "Iceberg" i l'altre és el Premi a la Millor Cançó d'Autor amb el tema "No m'ho esperava". El cantant arrodoneix el palmarès fent un triplet amb el Premi al Millor Videoclip compartit amb Buhos, Suu i Lildami (aquest últim també de Terrassa) per la cançó "El dia de la victòria". Cal afegir que Núñez va recollir fa poc el Premi al Disc de l'Any de Ràdio 4 pel mateix "Iceberg". A l'escenari, satisfet, va desitjar que aviat es puguin recuperar els directes amb el públic i va cloure la festa amb la interpretació del tema premiat "No m'ho esperava", acompanyat d'Àlex Pérez a la guitarra.

Per la seva banda, Gemma Humet ha obtingut el Premi de la Crítica al Millor Disc de l'Any per "Màtria" editat per Satèl·lit K. Humet, molt reconeguda al nou panorama musical català, va expressar hores després que "no m'ho esperava que en donessin aquest guardó. Estic molt contenta, especialment perquè el premi procedeix de la crítica. Ho valoro perquè considero que ha reconegut el meu esforç i el treball, i això està molt bé". A "Màtria", la cantant recupera un poema del seu inèdit del seu oncle Joan Baptista, "Solitud", incorpora quatre peces pròpies i posa música a poemes de Mercè Marçal, Roc Casagran, Estel Solé, Mireia Calafell i Sònia Moll.

En l'edició d'enguany dels Enderrock, el trio barceloní sorgit del confinament Stay Homas s'ha convertit en el guanyador després d'obtenir tres dels guardons de la votació popular. Els reconeixements han estat en les categories de millor cançó de pop-rock per "The Bright Side", millor artista revelació i millor directe.En el lliurament dels premis, que es va celebrar el dijous a l'Auditori de Girona, Sílvia Pérez Cruz, juntament amb Miki Núñez, i la banda Buhos, van obtenir dos guardons respectivament, també atorgats per la votació popular del públic. Pérez Cruz s'ha imposat en el millor disc de cançó d'autor amb "Farsa (Género imposible)" i de jazz per "DT: Live in Tokio", que va gravar amb Marco Mezquida. Per la seva banda, Buhos ho ha fet en la de millor artista i compartint el videoclip per "El dia de la Victòria". Entre la quinzena de guardons de votació popular que es van desvetllar destaca també l'atorgat a Txarango pel millor disc de pop-rock amb "De vent i ales".

El Premi d'Honor ha estat per a Guillermina Motta i també s'han lliurat els que decideix la crítica i que ja s'havien anunciat prèviament amb Pau Vallvé reconegut per millor disc amb "La vida és ara" i Sidonie com millor artista. La gala va servir també perquè Oques Grasses hagi rebut dos discos d'or per "Fans del Sol" i "Sta guai" i un de platí per "In The Night", després del que han presentat el tema "Vull petar-ho" com a avanç del seu cinquè àlbum, que es publicarà a mitjans de maig.

Una gran gala

El lliurament de guardons va reunir més de 200 artistes del panorama musical català. Hi van actuar un munt d'artistes, entre els quals hi havia el duet de pop mutant Maria Arnal i Marcel Bagès ("Meteorit ferit"), la formació d'Altafulla Porto Bello juntament amb la cantant valenciana Samantha ("Abril"); el millor artista de l'any, Sidonie, ("Portlligat") i, finalment, Oques Grasses, que va estrenar una cançó sorpresa del nou àlbum.

Aquest diumenge, a les 0.55 hores, TV3 emetrà "La música dels Premis Enderrock 2021" amb les actuacions dels grups participants de la gala.