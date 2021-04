Premis Enderrock per a Miki Nuñez i Gemma Humet

09.04.2021 | 12:09

La nova edició dels Premis Enderrock 2021 ha guardonat als egarencs Miki Nuñez i Gemma Humet. En el palmarés, Miki Nuñez s'ha endut el Premi per Votació Popular al Millor Disc en Llengua no Catalana per l'àlbum "Iceberg" i Gemma Humet, el Premi de la Crítica pel MIllor Disc de Cançó per l'àlbum "Màtria". A més, Núñez ha aconseguit el Premi a la Millor Cançó d'Autor pel tema "No m'ho esperava" i també comparteix el Premi per Votació Popular al Millor Videoclip amb Buhos, Suu i el terrassenc Lildami amb "El dia de la victòria".