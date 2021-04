Nostàlgia pels objectes antics

Mercè Boladeras

09.04.2021 | 04:00

Una flor de deu pètals i cadascuna d'ella amb un objecte antic. Podria ser ben bé una metàfora de la primavera, de bon temps i més calor. I ja se sap que a l'estiu, tota cuca viu i reviu. És la lectura que fem del cartell que anuncia la nova exposició, aquesta vegada col·lectiva, dels socis de Col·leccionistes de Terrassa que avui s'inaugura al Centre Cultural Terrassa, a la seu de l'entitat, a la planta segona.

De la flor desplegada hi ha dos pètals amb elements que sorprenen: embolcalls de taronges i sobres de paper. Diu Francesc Comellas, vocal de l'entitat, que són els objectes més innovadors. "La mateixa junta van quedar bocabadats perquè no sabien que hi havia socis amb aquest material, especialment el referent de la fruita".

Els embolcalls de taronges corresponen a Antoni Poch i són nostàlgics perquè, com bé diu Comellas, ja és un tipus de presentació pràcticament extingida. "En Poch col·lecciona moltes coses però aquest vessant el desconeixíem. Alguns d'aquests papers blancs porten iconografia de València, Sevilla i d'aquí".

L'altre element que surt a la llum en les mostres de l'entitat és el sobre de paper, un suport de què sovint és desprenem automàticament. En aquest cas, l'aportació és de Montserrat Anglada i recull diversitat de sobres que han tancat comunicacions diverses i que tenen una forma diferent.

Valor emotiu

Juntament amb aquests dos objectes cal fer esment a les monedes predecimals de Nova Zelanda (1933-1965) de Joaquim Folch. Comellas destaca que són unes peces singulars perquè les monedes predecimals van retira després dels anys 60 i van ser substituïdes per les decimals. Tenen, doncs, un gran valor.

I, sobre tot perquè venen de Joaquim Folch, que va traspassar fa pocs dies. "Van estar amb ell fa unes dues setmanes. Les van anar a buscar a casa seva perquè ja estava molt delicat de salut. I, lamentablement, ens va deixar el dissabte passat. Ja no ho podrà compartir. D'alguna manera és una exposició d'homenatge a la seva persona", recorda Comellas.

A la resta de pètals d'aquesta nova exposició dels col·leccionistes hi ha moltes més coses com motos de joguina antigues de Josep Valls; iconografia de Beatles de Miguel Pararia; punts de llibre de paper de Maria Elena Garcia Colomina, bitllets de loteria dels anys 40 i 50 del segle passat d'Antoni Villena; segells de Manuel Fabra; còmics dels anys 50 i 60 de Josep Nart i encenedors, alguns d'ells dibuixant figures, d'Amador Magadaleno. L'exposició es podrà veure a partir d'avui a l'entitat. Els dies són dimecres i divendres de 18 h a 19.30 hores de la tarda. Encara que també hi és possible altres dies i hores, prèviament convingudes al telèfon 609 935 713.

Aquesta exposició segueix el model de les que es fan una vegada a l'any i a la que s'ofereix als socis que puguin mostrar les seves col·leccions que considerin. Diu Comellas que els col·leccionistes els hi agrada mostrar el que atresoren a casa i a l'estudi, i subratllar que tenen la sort de tenir socis amb temàtiques molt variades. "Nosaltres vàrem començar amb la filatèlia i la numismàtica, però això ha anat a la baixa, i ho hem obert a més col·leccions". L'entitat fa tres exposicions a l'any, dues de monotemàtiques i la col·lectiva (la d'ara) i també fomenta l'intercanvi.