Judit Neddermann presenta "Aire", el seu nou àlbum

Sergi Estapé

09.04.2021 | 11:53

"Aire" és el nou disc de la cantautora Judit Neddermann que, en aquest cas, ha tingut un padrí de solera, el cantant madrileny Alejandro Sanz. Demà i a partir de les vuit del vespre, l'artista nascuda a Vilassar de Mar presentarà aquest flamant treball al Centre Cultural de Terrassa, com s'ha anunciat, amb un format acústic i sense artificis. Es tracta d'un concert que també estarà regat amb una selecció de les seves cançons anteriors més emblemàtiques de la trajectòria musical d'aquesta cantant.

"Aire" ha comptat amb la producció d'Arnau Figueres i ella mateixa, i hi han col·laborat la seva germana Meritxell i Maro. A més de Figueres, altres músics que han format part de la configuració dl quart treball de Neddermann han estat Antonio Sánchez, Pau Figueres, Darío Barroso, Isaac Coll, Adri González i Kquimi Saigi.

Nedderman, cantant i alhora compositora, arriba amb "Aire" al pòquer de discos editats en solitari, si bé també compta amb un altre treball, "Presents", acompanyada per la seva germana. Els anteriors són "Tot el que he vist", editat l'any 2014 i el que va suposar la seva estrena, "Un segon", de 2016, i Nua, de 2018. Amb Sanz l'uneix una cançó, "Este segundo", que van cantar junts i que el madrileny va incloure al seu disc "El disco", l'any 2019, l'onzè de la seva carrera.

També ha col·laborat amb altres artistes, com Joan Manel Serrat, Jorge Drexler o Ferran Savall, i amb grups o formacions com Gossos, Blaumut o l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. La seva relació amb Sanz, si més no, té un inici curiós, promocionat per una periodista que és amiga del cantant madrileny, Guiomar Roglán, que va fer possible la connexió. Finalment, la cantant catalana i Sanz, van acabar treballant plegats.

Neddermann, durant deu anys, ha format part del projecte de l'empordanès Genís Bou, The Gramophone Allstars, que fa un grapat d'anys que combina amb èxit el soul, el jazz i els ritmes jamaicans. La cantant de Vilassar de Mar ha format part, posant la veu, dels cincs discos que ha gravat aquesta formació.

Altres feines musicals

A més dels discos i les actuacions, Neddermann també es dedica a altres tasques relacionades amb la música. Ha format part de les produccions teatrals "Love for Shakespeare", que va dirigir l'any 2014 Lluís Pasqual, "Tot és fum", del mateix any, i "Llum de paraula", de 2015. Aquestes dues últimes obres, a càrrec de la companyia Les Impuxibles. A més, la cantant de Vilassar de Mar ha compost la música per l'obra "Canto jo i la muntanya balla", basada en la novel·la homònima escrita per Irene Solà i adaptada al teatre, amb la direcció de Joan Arqué i Guillem Albà i amb la dramatúrgia de Clàudia Cedó.

Neddermann, a més, també ha col·laborat activament amb la pianista Clara Peya i ha participat en els projectes "A propòsit de Muntaner", un recital de cançons amb Toni Xuclà i Jaume Pons, i "Cançons de la veritat oculta", una transformació en cançons dels contes de Pere Calders.