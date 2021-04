Esbart Egarenc i Diables de Ca N'Aurell, a l'Alguer

M. B.

09.04.2021 | 04:00

La cultura popular vol passar la frontera i la catalana s'ha donat cita a l'Alguer els dies 25, 25 i 26 de setembre per celebrar el 33è Aplec Internacional, que organitza l'Associació per a la Difusió del Folklore (AdiFolk) cada any per donar a conèixer a Catalunya el folklore d'altres indrets del món, mitjançant diferents intercanvis culturals.

Adifolk ha escollit per la nova gran manifestació de cultura popular a les entitats terrassenques Drac Baluk Astharot- Diables de Ca n'Aurell i l'Esbart Egarenc del Centre Cultural el Social. Les dues formaran part de l'expedició que estarà integrada per 40 grups de tot el territori amb 800 actuants dels diferents àmbits. Tots ells seran els protagonistes de les actuacions programades, que es completen amb exposicions i activitats de tota mena coincidint amb les Festes de Sant Miquel de l'Alguer.

Gran oportunitat

Per a la presidenta de l'esbart, Laia Miranda, "aquesta elecció és una gran oportunitat i un impuls molt important a la seva activitat, després de mesos aturat per la Covid-19 i un gran repte artístic que encara amb el seu cos de dansa al complet". Miranda ha dit que "la resposta dels dansaires ha estat molt receptiva perquè els fa molta il·lusió poder actuar, ser representant de la dansa catalana i a la vegada representar a Terrassa i a Catalunya".

Per la seva banda, la colla del Drac Baluk-Ca N'Aurell serà el seu primer debut en aquest aplec internacional. Gerard Català, vocal de la junta de l'entitat, va explicar ahir que "estàvem cridats a participar l'any passat, però amb la pandèmia es va posposar tres vegades i, a la fi, es va suspendre. O sigui que estem molt contents que s'hagi reprogramat per aquest setembre i representem al món del foc". Català també va coincidir amb Miranda que era un bon motiu per posar-se en forma i reactivar-se després de tant de temps.

Trajectòria

De les dues entitats, L'Esbart Egarenc del Social és la que té més història. Fa més de 60 anys que es dedica a la promoció i conservació de la dansa catalana d'arrel tradicional a través de balls tradicionals i de nova creació dels Països Catalans. L'esbart ja va participar el 2018 a la Diada d'Adifolk a Perpinyà i el mateix any va ser escollit grup finalista del premi Grup de l'any d'Adifolk. Pel que fa a la colla del Drac Baluk, aquesta combina des de 1993 la figura de bestiari amb el ball dels diables. En els últims anys ha guanyat experiència en actuacions fora del Principat, com a Vilafranca de Bonany o Sagunt, també fora del domini lingüístic català, com Tarassona.

L'esbart i la colla de drac i diables mobilitzaran a un grup de 41 persones, de les que 24 són pròpiament del grup de dansa i la resta del bestiari popular. Tots s'han posat a organitzar un calendari d'assaigs, que se centrarà sobretot a l'estiu donat que el viatge i les actuacions són al setembre.