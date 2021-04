Els artistes Keiko Ogawa i Albert Vidal obren exposició

Redacció

08.04.2021 | 04:00

Els pintors Keiko Ogawa i Albert Vidal fa 15 anys que comparteixen estudi, i ara també una exposició conjunta a l'Espai La Galeria que s'inaugura, avui, a les 19 hores. Tots dos, pintors figuratius, reflecteixen la vida des de diferents punts de vista: Ogawa, interior, amb una presència humana més propera, i Vidal, exterior, des de la distància, sobre els espais creats per la humanitat. Actualment les obres dels dos artistes estan exposades en diferents galeries de Catalunya, França i els Estats Units. Keiko Ogawa Tokio, 1974.

Establerta a Barcelona des del 2005, Keiko Ogawa es va iniciar en la pintura a l'estudi de Goro Suguita a Tòquio l'any 1998. A Barcelona la seva pintura ha anat evolucionant cap a un realisme intimista. Normalment els seus temes són figures solitàries (molts autoretrats) en interiors on sovint es destaquen elements arquitectònics de l'Eixample Barceloní. Les seves composicions i la geometria dels terres hidràulics confereixen un ordre visual que contrasta amb la seva tècnica d'aspecte esbossat i el caràcter abstracte del seva valenta, tant de colors com de gest, pinzellada. L'artista ens vol transmetre valors com l'espiritualitat, la reflexió, l'observació, l'aprenentatge, la calma € però no a través d'un idíl·lic entorn natural, sinó vivint-lo des d'un món urbà que s'ofereix a embellir.

Per la seva banda, Albert Vidal (Barcelona, 1969) es va llicenciar en Belles Arts a Barcelona, l'any 1992. El seu treball se centra en el paisatge, destacant sobretot panoràmiques dels entorns urbans on reflecteix la intervenció de l'home. Entre les seves obres podem veure una àmplia col·lecció de la ciutat de Barcelona però també ciutats d'Alemanya, Japó, Nova York..i deserts i superfícies marines.

Albert Vidal és "un creador sintètic, que combina el gust per la bona pintura amb l'atracció continuada pels elements estructurals, segons ha escrit Sergio Vila-Sanjuán. Pels creadors, "el nostre repte és que la gent s'aturi davant del quadre, encara que sigui per uns pocs segons, per endinsar-s'hi i deixar volar la ment