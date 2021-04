El millor teatre amateur està a punt

Sergi Estapé

07.04.2021 | 09:12

La 47a edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, que organitza el Casal de Sant Pere, està preparat per començar, amb un format una mica més reduït del que és habitual. L'obra "En línia", a càrrec del grup Teatre Bell-Lloc, de Sant Pere de Ribes, serà la primera de les sis en concursar. Tot acabarà amb "Escac i mat", comèdia fora de concurs de Qollunaka Teatre (grup que, jun- tament amb PAM Teatre, forma part de la comissió organitzadora de l'esdeveniment), tancarà el cicle el 30 de maig.

La Sala Crespi va acollir la presentació d'aquest concurs on es podran contemplar diferents escenificacions de companyies amateurs de qualitat de tot l'àmbit català. Jordi Serra, de la comissió organitzadora, va explicar que tres dels sis dels grups participants són "els que no van poder actuar l'any passat" per culpa del confinament iniciat al mes de març. Habitualment, aquest concurs consta de 10 obres i comença el mes de gener. La situació actual de restriccions, ha obligat a començar aquest pròxim diumenge.

Tot i que la idea és anar introduint canvis, els organitzadors admeten que, de moment, tot funciona com en passades edicions, amb l'objectiu de "mantenir l'esperit del concurs". Les entrades, com va ex- plicar Sílvia Bartés, de l'organització, ja es poden adquirir a través de la pàgina web de la Sala Crespi, però també es podran comprar de la manera tradicional, a les taquilles i abonades amb targeta bancària. Es tracta de tenir-ho tot més digitalitzat, per apropar-se a les mesures que s'han pres amb la pandèmia.

El disseny del programa també ha variat una mica, i és més "lleuger", segons Serra, però manté "el format d'acordió". Bartés també va recordar que, per respectar les mesures, només es podrà omplir fins al 50 per cent de l'aforament, el que suposa 170 butaques, degudament espaiades per evitar el contacte més directe.

Aproximadament, enguany s'han presentat una trentena d'obres a concurs, menys del que és habitual. Els altres anys, es presentaven, entre 40 i 45 obres, i fins i tot s'havia arribat a la cinquantena. En cas que, per algun imponderable, alguna obra s'hagués d'ajornar, "tenim el mes de juny de marge", va assenyalar Ester Batlló, de la comissió organitzadora. Un dissabte del mes de juliol, a concretar, es procedirà a l'entrega de premis.

Concretament, es premia els millors actors i actrius principals i de repartiment, al millor director, al millor so i muntatge musical, a la millor caracterització, a la millor es-cenografia, a la millor il·luminació, i també hi ha els premis del jurat popular i del jurat juvenil.

Els tres primers

Els tres primers grups teatrals que determini el jurat, que presideix Anna Carol, també seran guardonats, amb una quantitat econòmica, de 400, 300 i 200 euros. Cada companyia ja rep 500 euros de retribució per escenificar la seva obra.

Eduard García, president de l'en- titat organitzadora, va recordar que "sempre hem prioritzat, entre companyies de qualitat similar, els grups nous". Bartés va recordar que, davant la situació actual en la qual tot pot canviar d'un dia per l'altre "anem improvisant una mica".