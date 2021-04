La saxofonista terrassenca continua a "Prodigios". Enrique Cidoncha La saxofonista terrassenca continua a "Prodigios".

Una peça de Pedro Iturralde guia Gisela cap a la final de "Prodigios"

Sergi Estapé

06.04.2021 | 04:00

La terrassenca Gisela Dekort estarà a la final de la tercera edició de "Prodigios", programa que emet Televisió Espanyola i que premia als millors en tres disciplines, cant, instruments i dansa. L'egarenca, en el duel definitiu, va interpretar amb el seu saxo "Pequeña Czarda", de Pedro Iturralde i va superar a l'altre participant que optava a la final, el malagueny Antonio Peula, de tretze anys, que va tocar "Shallow", de la pel·lícula "A star is born". El compositor Lucas Vidal, i membre del jurat, va dir sobre Gisela: "Tens un so absolutament meravellós i una afinació esplèndida", abans de determinar que l'egarenca seria una...