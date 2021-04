El productor musical Uri Farré celebra la resposta aconseguida amb els seus nous temes. Nebridi Aróztegui El productor musical Uri Farré celebra la resposta aconseguida amb els seus nous temes.

El DJ Uri Farré publica tres nous temes electrònics

Emili González

06.04.2021 | 04:00

Per a un DJ acostumat a fer actuacions en directe i a rebre la resposta immediata del públic, el tancament de les sales d'oci nocturn a causa del virus suposa molt més que un contratemps: "És un cop que psicològicament costa d'assumir", afirma el DJ terrassenc Uri Farré. En el seu cas, però, aquest punt i a part dels "shows" en viu forçat per la Covid ha estimulat una altra de les facetes d'aquest egarenc de 38 anys, la de productor musical. "I així han nascut tres nous temes de música electrònica, però de diferents subestils", indica Farré. Estan disponibles a les principals plataformes musicals d'internet, com Youtube Music,...