Bastoners de Terrassa inicia la celebració del seu 40è aniversari

L. Massallé

06.04.2021 | 13:49

Els Bastoners de Terrassa celebren enguany el seu 40è aniversari, commemorant la recuperació del ball de bastons a Terrassa el 1981, quan una colla va sortir a ballar al carrer per primer cop el dia de Sant Jordi acompanyada amb música de gralles. Així, malgrat la pandèmia de la Covid-19, l'entitat inicia un programa d'actes que aniran adaptant a la situació epidemiològica i les restriccions i mesures per frenar el virus.

L'objectiu, segons ha explicat Òscar Montes, president i cap de colla, és "promoure i mostrar el ball de bastons a Terrassa, alhora que retornar a al ciutat tot el que ens ha donat al llarg de tant temps".

De moment, organitzen una exposició retrospectiva a la seu d'Amics de les Arts. La mostra, que compta amb diversos apartats dedicats a la història de la colla, els assajos, les actuacions a plaça, els grups infantils i els monitors i les connexions amb altres entitats culturals, s'inaugurarà el 10 d'abril i es podrà visitar fins a finals de mes, concretament el dia 29. La intenció és que de cara a la tardor es pugui veure en altres espais, com ara centres educatius, casals cívics o seus d'entitats veïnals.

De cara al 23 d'abril, als Bastoners els agradaria fer una ballada però encara no saben si això serà possible. Tampoc saben si per Festa Major podran celebrar els 10 anys del Picaswing, un grup de ball dels Bastoners i Terrassahoppers que combina tres pilars culturals de Terrassa: el hockey, el jazz i el ball de bastons. De moment, el que tenen clar és que la seva tradicional Diada enguany la posposen a finals d'any, de cara al mes d'octubre o al de novembre.

D'altra banda, i amb la intenció d'apropar la seva activitat als més joves, la colla ha preparat un taller per impartir en instituts de la ciutat el tercer trimestre d'aquest curs i tres maletes amb material per a diverses franges d'edats a Primària, en una activitat que volen posar en marxa ja el curs vinent.

A més, l'entitat ha estat preparant un llibre que esperen que vegi la llum a finals d'any.