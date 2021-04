Un moment de l'actuació de Gisela a la semifinal. Enrique Cidoncha Un moment de l'actuació de Gisela a la semifinal.

Talent musical egarenc a la televisió

Sergi Estapé

01.04.2021 | 04:00

"Prodigios", programa que produeix Shine Iberia i que emet Televisión Española que busca el millor talent en tres disciplines, cant, dansa i instruments, arriba aquest dissabte a la seva semifinal. A aquesta tercera edició, s'ha fet sentir el so del saxo de la terrassenca Gisela Dekort, de 16 anys, que forma part dels nou participants que lluitaran pels sis llocs a la final, dos de cada disciplina. A la gala la setmana passada, es va guanyar aquest lloc a una semifinal on pensa "donar el millor de mi mateixa". Tot i que a la seva família no hi ha antecedents musicals, a la Gisela li agrada aquest art i es va decantar pel saxo quan va començar a estudiar-lo. "Es feia una roda...