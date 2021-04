L'Arxiu Tobella acaba les reformes interiors d'accessibilitat

Redacció

01.04.2021 | 04:00

La junta de l'Arxiu Tobella, que presideix Aleix Pons, ha comunicat que ben aviat acabaran les obres que s'estan portant a terme en l'edifici modernista, que han suposat instal·lar ascensor, i lavabos, per tal de seguir avançant en l'accessibilitat , així com millorar les sales i el servei de consulta. Així mateix, preveu aviat fer la presentació de l'Anuari 2020, un anuari especial pel context de la pandèmia. Per altra banda, la junta del patronat de la Fundació Privada Arxiu Tobella de Terrassa continua les gestions iniciades ja fa uns anys amb el Centre Excursionista de Terrassa perquè aquest segon segueix interessat a adquirir la part adjacent de l'edifici de l'Arxiu Tobella. El...