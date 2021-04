Pintures murals que evoquen el martiri de Tomàs Becket, a l'interior de l'església de Santa Maria d'Ègara. Nebridi Aróztegui Pintures murals que evoquen el martiri de Tomàs Becket, a l'interior de l'església de Santa Maria d'Ègara.

Gaudir de la cultura a prop de casa

Mercè Boladeras

01.04.2021 | 04:00

Setmana Santa. Sinònim de vacances per gaudir de dies festius sense horaris que demanen obligacions. Les mesures de la Covid-19 que hi ha ara donen un cert respir per traspassar la frontera municipal i comarcal. Per a tots que es queden a la ciutat, hi ha la possibilitat de fer cultura de proximitat i entretenir-se amb visites i activitats al nostre patrimoni històric i artístic què és tant ampli com bell i ric. L'atzar ha volgut que enguany el diumenge de Setmana Santa sigui el primer diumenge del mes d'abril i, per tant, visitar els museus és gratuït. Les propostes locals són un xic limitades perquè el Museu de Terrassa (Casa Alegre de Sagrera i Castell Cartoixa de...