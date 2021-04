01.04.2021 | 04:00

El MNACTEC serà aquests dies un dels museus més actius en activitats familiars. El museu proposa per avui, dijous, de 10.30 a 13.30 hores, veure la maqueta ferroviària en funcionament a càrrec del Club Ferroviari de Terrassa. La maqueta consta de 400 metres lineals de via amb 100 canvis d'agulla i disposa d'un parc ferroviari d'uns 200 vagons, entre els de passatges i els de mercaderies. I dissabte, a les 18 hores, el mateix museu té previst un taller per aprendre a fer experiments com a veritables científics.