Les aventures d'un infant d'acollida

Mercè Boladeras

31.03.2021 | 04:00

Terrassa segueix presentant novetats literàries de cara a Sant Jordi. En aquesta ocasió es tracta d'una novel·la, per a lectors a partir dels 8 anys, que es titula "La Júlia em fa de mama" i que ha estat editada per Ànima Llibres. La narració és de la reconeguda i polifacètica Tessa Julià (Matadepera, 1952) i les il·lustracions de la portada i de l'interior són de Roger Zanni. El nou llibre de Julià tracta el tema de l'acollida familiar des dels ulls d'un infant, que es diu Òscar, i que està a punt de fer 9 anys. El punt de partida de la novel·la és el dia que l'Òscar es prepara per conèixer la...