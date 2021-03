Miki Núñez, durant l'entrega del guardó a l'Antiga Fàbrica Damm. Miki Núñez, durant l'entrega del guardó a l'Antiga Fàbrica Damm.

"Desitjo que aviat puguem fer concerts normals"

M. B.

31.03.2021 | 04:00

Estava entre els deu finalistes del Premi al Disc Català de l'Any de Ràdio 4 i va sortir guanyador per votació popular fa uns dies. El premiat Miki Núñez, amb el seu àlbum "Iceberg", va recollir el guardó la nit de dilluns en una festa amb pocs assistents, per la pandèmia, a la seu de l'antiga fàbrica Damm de Barcelona. Núñez va agrair el suport de RTVE des del principi, des d'OT, Eurovisió i ara Ràdio 4, i també a totes les persones que l'han votat "perquè no té sentit el que fem sense vosaltres", va dir amb relació al públic que l'admira i l'escolta. Núñez va ser convidat a...