"Desitjo que aviat puguem fer concerts normals"

Miki Núñez

M. B.

31.03.2021 | 04:00

Estava entre els deu finalistes del Premi al Disc Català de l'Any de Ràdio 4 i va sortir guanyador per votació popular fa uns dies. El premiat Miki Núñez, amb el seu àlbum "Iceberg", va recollir el guardó la nit de dilluns en una festa amb pocs assistents, per la pandèmia, a la seu de l'antiga fàbrica Damm de Barcelona. Núñez va agrair el suport de RTVE des del principi, des d'OT, Eurovisió i ara Ràdio 4, i també a totes les persones que l'han votat "perquè no té sentit el que fem sense vosaltres", va dir amb relació al públic que l'admira i l'escolta.

Núñez va ser convidat a cantar i ho va fer acompanyat d'Àlex Pérez a la guitarra. Abans de començar l'actuació, va afegir algunes paraules: "És molt estrany fer concerts així. Està molt bé per la situació però tant de bo, ben aviat, puguem fer concerts normals". I en acabar va interpretar la cançó "No m'ho esperava" del disc "Iceberg".

El Premi al Disc Català de l'Any 2020 l'acredita com l'àlbum català més destacat de la temporada, segons els oients de Ràdio 4. A més, Miki Núñez ha aconseguit amb aquest treball, el segon de la seva discografia, col·locar les seves cançons entre les tres més punxades l'any 2020 a les emissores de ràdio a Catalunya segons la llista publicada per APECAT (L'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans).

El cantant ja partia com a favorit a la llista dels deu finalistes del Premi al Disc Català de l'Any. En aquest "top ten" també hi figurava la cantant terrassenca Gemma Humet amb el seu nou àlbum "Màtria", que va presentar fa unes setmanes a la Nova Jazz Cava de Terrassa obrint la programació de Música Moderna.

Miki Núñez va aconseguir més vots que la resta de finalistes, li seguia el disc "Erial" de Segonamà i "De vent i ales" de Txarango. Els altres finalistes eren: "Valhalla vol.1" de 31Fam, "0001" de Blaumut, "El dia de la victòria" de Buhos, "El senyal que esperaves" d'Els Amics de les Arts, "Màtria" de Gemma Humet, "Agua" d'Stay Homas i "El pipeig" de The Tyets. En aquesta llista de finalistes que sonen molt a la ràdio hi ha també Guillem Boltó, formant part d'Stay Homas i cantant del grup egarenc Doctor Prats. L'acte d'entrega del guardó a Miki Núñez va ser presentar per Joan Arenyes, director del programa "Catalunya Exprés Magazine" i organitzador del premi. Arenyes va agrair l'esforç que fan els grups mobilitzant els fans i fent soroll a les xarxes social per guanyar el guardó. El grup Segonamà, que van quedar en segona posició, va actuar com a teloners en un petit concert en format acústic. La formació va explicar que feia un any i mig que no tocaven a causa de la pandèmia i van afegir que estaven nerviosos però molt il·lusionats. Vicenç Sanclemente, director de Ràdio 4 va recordar els grans grups de la música catalans que han rebut el premi i ha remarcat que en aquests moments complicats "la música i la ràdio han sigut imprescindibles". També hi va participar Xavier Cester, director de l'àrea de música de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), qui va agrair que l'any passat i aquest es mantingués la flama de la música.