El Centre Excursionista farà assemblea el dia 13 d'abril al Catalunya

Redacció

31.03.2021 | 04:00

El Centre Excursionista de Terrassa farà una assemblea informativa el dia 13 d'abril, a les 19 hores, al Cinema Catalunya. L'assemblea presenta el següent ordre del dia: Informació i aprovació, si escau, la petició per declarar el Centre Excursionista de Terrassa com a entitat d'utilitat pública; presentació i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici 2021 i del pressupost per al 2022: i informació i aprovació, si escau, sobre l'adquisició de part de la seu de l'Arxiu Tobella per ampliar la seu social. Al final hi haurà un torn de preguntes i respostes. El CET considera que aquesta reunió es tractaran temes de gran importància per al present i el futur de l'entitat i volen facilitar la participació en el màxim de persones associades. Per aquest motiu, s'ha escollit la sala gran del Cinema Catalunya que té un aforament de 190 persones respectant les limitacions aprovades. A més, es podrà participar per via telemàtica a l'enllaç que es publicarà al web el mateix dia de l'assemblea. Tant a l'entrada al cinema Catalunya com per via telemàtica es comprovarà la condició de soci/sòcia.