30.03.2021 | 04:00

El Museu de Terrassa ha organitzat per aquest dimecres, 31 de març una activitat familiar virtual per a infants de 3 a 10 anys, que porta per nom "Al Museu i... Santes Pasqües!" i que té com a element protagonista un retaule medieval. Les inscripcions es poden fer al telèfon 93 739 70 72, de 9 a 14 hores o a l'adreça electrònica museudeterrassa@terrassa.cat. Les iniciatives del museu estan dedicades a explorar el patrimoni a través del joc i la diversió.