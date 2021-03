La banda, en una anterior actuació. Jazz Terrassa La banda, en una anterior actuació.

La Fredi's Jazz Band exhaureix les entrades

27.03.2021 | 04:00

La Fredi's Jazz Band ofereix un concert aquest dissabte, a les 20 hores, a la Nova Jazz Cava i ho farà amb totes les entrades exhaurides. La banda neix l 'any 2013 com a formació instrumental de l'escola municipal de música Frederic Mompou de Matadepera. Amb la intenció de gaudir d'aquest llenguatge universal que és la música, de compartir-la, saber treballar en equip i fer-nos créixer com a persones, la banda dirigida pel saxofonista vilafranquí Enric Alegre, manté intacte el seu esperit original. El repertori que ofereixen és especialment jazzístic, va des del swing fins la bossa nova, el blues, el boogie i balades... Un repertori que estan treballant de valent...