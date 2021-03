Mark Pulido portarà aquest cap de setmana les seves melodies hipnòtiques a l'Auditori Municipal. Mark Pulido portarà aquest cap de setmana les seves melodies hipnòtiques a l'Auditori Municipal.

Doble proposta de Mark Pulido i Josep Pedrals amb l'OCT48

Redacció

27.03.2021 | 04:00

Doble oferta de concerts a l'Auditori Municipal de Terrassa per aquest cap de setmana. La programació recupera avui el concert de Mark Pulido artista polifacètic, investigador d'instruments i de noves sonoritats, oferirà, mitjançant els efectes de les campanes planes, les anomenades "biles", i les seves mes de 70 freqüències diferents, un concert meditatiu per celebrar l'entrada de l'equinocci de primavera. Es viurà una experiència introspectiva a traves de melodies hipnòtiques i sonoritats diverses amb un ampli ventall d'harmònics, els quals ens poden ajudar a connectar amb un espai de profunda relaxació, on el cos, la ment i les emocions s'harmonitzen....