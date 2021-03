Gemma Miralda, en els preparatius de l'exposició sobre l'ésser humà i la natura. Alberto Tallón Gemma Miralda, en els preparatius de l'exposició sobre l'ésser humà i la natura.

Gemma Miralda, fotògrafa. Inaugura l'exposició "The scared ande the real" a la Sala Muncunill

"Vaig anar a l'alta muntanya per entendre el seu so i el seu ritme"

Mercè Boladeras

26.03.2021 | 04:00

Cinc anys. Aquest és el període de temps que Gemma Miralda, reconeguda fotògrafa, ha esmerçat en l'exposició "The Sacred and The Real", que aquest dissabte inaugura a la Sala Muncunill. El treball és fruit d'estades llargues a l'alta muntanya i a prop dels pastors i els seus ramats. Com presentaria aquesta exposició al visitant de la Sala Muncunill?Respon a un projecte fotogràfic sobre els pastors d'altura que treballen al Pirineu català i aragonès i que he realitzat durant cinc anys; en concret des de 2014 fins al 2019 i en els mesos de juliol, agost i setembre. Són els mesos en els quals els pastors porten els seus ramats a alta muntanya pel clima...