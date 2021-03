El jove periodista terrassenc Marc Cerrudo, després de rebre el guardó. El jove periodista terrassenc Marc Cerrudo, després de rebre el guardó.

La primera novel·la de Marc Cerrudo guanya el premi Roc Boronat de l'ONCE

Laura Massallé

26.03.2021 | 04:00

El jove terrasssenc Marc Cerrudo ha estat escollit guanyador del XXIII premi literari Roc Boronat, organitzat per ONCE Catalunya. Cerrudo ha estat guardonat per "Llunyania", la seva primera novel·la, que narra el dolor de la pèrdua des d'una mirada neta i desacomplexada, apostant per l'humor, la imaginació i l'originalitat literària. En l'obra, que l'editorial Amsterdam publicarà el mes de novembre de 2021 sota el títol "Lluny vol dir mai més", un conjunt de veus diferents i del tot insòlites -el monstre sota el llit, la portera, el cotxe abandonat, el gat, el venedor de llaunes de cervesa...- confeccionen un immens trencaclosques que revela un paisatge final...